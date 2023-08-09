新华社北京8月9日电 外交部发言人9日就中共中央政治局委员、外交部长王毅将访问新加坡、马来西亚和柬埔寨答记者问。

有记者问：能否介绍中方对王毅访问新加坡、马来西亚和柬埔寨东南亚三国的考虑？中方如何看待当前同三国关系？

发言人说，今年是习近平主席提出构建人类命运共同体理念和“一带一路”倡议10周年，东南亚国家一直走在践行人类命运共同体理念的前列，是中国共建“一带一路”合作重要伙伴。当前，中国同新加坡、马来西亚和柬埔寨三国关系保持良好发展势头。中新建立了全方位高质量的前瞻性伙伴关系，中马就共建命运共同体达成共识，中柬正积极构建高质量、高水平、高标准的新时代中柬命运共同体。

发言人表示，中方期待通过此访，同东南亚三国加强战略沟通，落实好中新关系新定位，推进中马、中柬命运共同体建设走深走实，深化高质量共建“一带一路”合作，推动双边关系不断迈上新台阶。中方还愿同三国共同推动全球发展倡议、全球安全倡议和全球文明倡议落地，促进经济复苏，维护和平安宁，深化交流互鉴，为地区乃至世界的和平稳定与发展繁荣作出更大贡献。

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