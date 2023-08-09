印尼海洋与投资统筹部秘书长欧迪8月6日在福州出席“中国-东盟周”系列活动。中国—东盟中心供图

人民网北京8月9日电 （杨春燕）印尼海洋与投资统筹部秘书长欧迪6日在福州出席“中国-东盟周”系列活动时对人民网表示，“中国企业的投资令印尼的经济和社会受益匪浅。”他指出，作为印尼主要投资国，中国对印尼金属、汽车等（下游）产业的投资正在增加。他说：“此前大多数产业集中在爪哇岛，随着这些新产业在印尼东部地区落地，中国的投资促进了印尼东部地区经济平衡以及增长。”

“这同时也增加了印尼人的教育和就业机会，并通过技术和知识的转移促进了人文交流。”欧迪表示，在中苏拉威西省莫罗瓦利县（即中国印尼共建“一带一路”倡议重点项目之一、中国印尼综合产业园区青山园区的所在地），目前已开设了中文课程，希望借此加快行业知识的传播。“这也促进了中国和印尼之间的合作研发。例如，印尼将在下游的选矿过程中使用湿法冶金工程技术，这一技术仅需传统技术所消耗的能源的三分之一。”展望未来，欧迪表示，对两国合作空间及其影响充满了期待。

印度尼西亚是“21世纪海上丝绸之路”首倡之地。中国企业对印度尼西亚的投资涉及农业、矿冶、电力、房地产、制造业、产业园区、数字经济和金融保险等广泛领域，遍布印度尼西亚各大主要岛屿，产能合作取得显著成效。

据印尼《国际日报》报道，印尼海洋事务与投资统筹部长卢胡特7月29日在社交平台上表示，印尼期望中国协助建设新首都，将借鉴深圳的设计经验。在被问及印尼是否会采取更多的措施鼓励中国企业参与印尼新首都建设时，欧迪表示，印尼对中国企业参与印尼新首都即努山塔拉的建设持开放态度，“我们刚刚与深圳市政府签署了谅解备忘录，我们期待进一步合作，将努山塔拉打造成智能化城市、科技化城市以及绿色城市。”

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