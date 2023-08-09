新华社北京8月9日电 题：“脱钩断链”挡不住各国发展诉求

新华社记者樊宇

南非外交部副总司长、南非金砖国家事务协调人阿尼尔·苏克拉尔日前表示，南非不会屈服于美国压力而停止使用华为公司的网络通信设备。在美国打压围堵华为等中国企业、强拉遏华“小圈子”的政治喧嚣声中，南非做出了理性务实的选择，从中也不难看到这样一种风向：越来越多的国家开始认识到，追随美国对华“脱钩断链”行不通，立足自身发展才是优先逻辑。

2017年7月17日，人们在位于南非约翰内斯堡的华为南非信息通信技术创新体验中心参观。新华社记者 翟健岚 摄

除了南非，泰国政府通过加强与华为等公司合作，推动5G与泰国各产业融合，提升泰国竞争优势；匈牙利与华为合作，在全国范围内持续开发5G网络，匈牙利外长西雅尔多表示，匈牙利对全球电信供应商的立场坚持不变，即任何厂商都不应因其所属国而被排除在竞争之外；今年4月，巴西总统卢拉来华访问时特地参观了华为上海研究所，并表示巴西有意和华为5G进一步加深合作。尽管面临来自美国的压力，马来西亚政府在谋划未来5G无线网建设时强调，“作为主权国家，马来西亚政府有权在不受任何外国干涉的情况下制定自己的政策”……

牺牲自身利益随美起舞，意味着巨大的经济成本，甚至可能会错失技术迭代的战略机遇。德国《明镜》周刊4日报道说，德国正在考虑的“去华为”进程很可能将给其铁路系统带来沉重的打击，替换相关设施需要花费约4亿欧元（约合31.5亿元人民币），或将导致许多项目延长5到6年。2020年英国政府追随美国宣布禁止在5G网络建设中使用华为设备，牛津经济研究院调查显示，这一禁令将导致未来10年英国相关网络部署成本提高9%至29%。英国《卫报》认为，禁用华为将把英国拖入数字化发展的“慢车道”，可能使英国失去5G发展的全球领先地位。

美国等少数国家口口声声说华为存在所谓的安全风险，也已被事实证明是毫无科学依据的恶意抹黑。作为中国制造业先进代表，华为等企业的产品以质量过硬、技术先进和价格合理取得了不错的市场品牌效应，其安全可靠性得到了市场的检验和认可。德国《每日镜报》报道，经过多年审查，英国政府、德国联邦信息安全办公室及欧盟委员会等机构都没有发现华为存在所谓的“后门”。世界银行前首席经济学家、耶鲁大学经济学教授皮妮洛皮·库亚努·戈德伯格指出，美国“国家安全”的借口信手拈来，但很难加以验证。美国对中国采取的行动与其说是为了“国家安全”，不如说是为了维护其经济主导地位。

如果在公正公平的市场竞争环境下，中国企业以其兼具高性价比和可靠性的产品，本是自然而理想的合作伙伴，华为等中国高科技企业也将获得与其竞争力相匹配的市场份额。然而这并不是美国希望发生的情况。美国以“科技网络安全”为借口对华为施加多轮制裁，滥用国家力量无底线打压中国科技产业，不论是“实体清单”还是“芯片禁令”，通过贩卖“安全焦虑”妖魔化中国技术，挤压中国科技企业的国际生存空间，其所谓维护“国家安全”是假，维护自身科技霸权才是真，这张不可告人的底牌早已被世人看清。

这是2022年2月21日在美国首都华盛顿拍摄的白宫。新华社记者 刘杰 摄

尽管如此，美国的打压在遏制中国科技进步方面却收效甚微。正如美国印第安纳州立大学全球与国际研究学院副教授萨拉·博伊尔勒·丹兹曼所言，美国试图在高科技领域将自身优势武器化可能只是一种“控制幻觉”。美国《国家利益》双月刊网站7月底刊文指出，美国收紧对华技术出口限制似乎未能阻止或放慢中国对最具战略影响的人工智能应用的推广，反而减少了美国半导体企业的收入，危及它们的研发预算。目前并没有迹象表明，拜登政府对高端芯片、软件和机器出口的限制延缓了中国在第四次工业革命中占据主导地位的进程，相反中国围绕技术限制展开的努力已取得惊人的快速进展。

南非拒绝弃用华为产品，代表了维护自身发展利益的理性和清醒。当今世界正面临数字化转型，信息通信技术是转型的战略依托。与美国为一己之私，人为制造科技割裂、阻碍全球科技进步不同，中国正在为发展中国家数字化转型提供更多更好的选择。7月，南非总统拉马福萨在约翰内斯堡为华为南非创新中心揭幕时表示，华为南非创新中心的设立，与南非政府利用数字技术促进经济发展的施政重点非常契合。通过鼓励设立华为南非创新中心，以及引进如华为公司这类全球领先科技企业的最新技术，南非和非洲大陆，将朝着第四次工业革命的方向获得跨越式发展的机会。

对于美国分裂世界经济的做法，越来越多的国家敢于说不。这说明，无论政治算计如何，发展大势不可逆，任何与中国“脱钩断链”的鼓噪，终究挡不住发展的诉求。

(责编：刘洁妍、崔越)