人民网万象8月9日电 （记者孙广勇）由中国驻老挝大使馆、云南省驻（万象）商务代表处，联合中国人民解放军第九批援老医疗专家组，共同举办的“中老一家亲 共赢健康暖人心”，服务“走出去”企业主题义诊活动，8月8日在援老挝铁道职业学院成功举办。

活动特邀中国人民解放军第九批援老医疗专家组8名专家，为首批刚刚结束为期2年，在昆明铁道职业技术学院学习铁路专业知识的40名老籍铁路教师、云南建投集团各参加援老挝铁道职业学院建设单位的员工以及属地化员工等100余人进行免费诊疗。义诊团队耐心细致地为每一位前来咨询的人员测量血压、血糖，认真询问病情、病史，并进行仔细的诊断和把脉；向老籍教师及当地员工普及急救知识、健康知识，宣传防疫措施和常见疾病的预防方法，提高了他们的健康意识和医学常识水平。 此次义诊活动为老籍教师及中国驻老企业职工送去了关爱与关怀，让他们在异国他乡感受到温暖。

本次义诊为系列活动，将持续在云南省驻老挝企业相继开展，把关爱送到更多的单位和项目一线，为更多的群众带去健康服务。下一步，义诊团队将前往老挝赛色塔园区，走进老中高速万象站，为更多的长期驻守境外一线的中资企业职工及属地化员工提供医疗服务和帮助。

这一系列义诊活动的开展，充分体现了中国企业在“走出去”倡议下的社会责任和担当，为加强中老两国人民的友谊起到积极推动作用。通过这样的活动，中老两国人民之间的情谊必将进一步加深，也将为两国的经济文化交流打开新的渠道。

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