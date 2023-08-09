人民网曼谷8月9日电 （记者孙广勇）8月8日，2023泰国电子商务与数字技能研讨会成功举办。此次研讨会由泰国教育部职业教育委员会和全国电子商务职业教育教学指导委员会（中国）主办，清迈大学孔子学院、大理白族自治州财贸学校、北京博导前程信息技术股份有限公司与新诺泰教育科技有限公司共同承办。会议设中国大理和泰国曼谷两个分会场，通过网络实时互联同时进行。

出席本次研讨会的嘉宾有泰国教育部职业教育委员会秘书长塔努·翁金达、中国驻泰王国大使馆教育参赞冯俊英、中国教育部职业教育发展中心副主任黄辉等，以及来自中泰职业院校的领导、老师及中泰企业代表200余人于曼谷、大理两地共同参会，相聚云端。

冯俊英参赞在开幕致辞中表示，随着数字经济的蓬勃发展，世界各国对数字技能型人才的需求愈加旺盛。推动中泰两国数字技能普及、提升数字技能人才培养效果、深化中泰教育互动与融合，对两国人文交流与经贸合作具有重要的积极作用，希望数字技能开发合作项目能在中泰更多院校间实现共推共享，为中泰数字经济共同发展做出更多贡献。

塔努·翁金达秘书长表示，后疫情时代赋予数字经济发展新的机会，中泰合作机构持续推进的数字技能开发合作项目，符合当今泰国经济和科技的发展需要，希望今后联合更多中泰教育合作机构通过创新泰国的职业教育的形式，推动泰国电子商务可持续发展。

曼谷时间10点10分，在中国大理和泰国曼谷两个会场嘉宾的共同见证下，2023年“博导杯”中泰职业院校创新创业国际邀请赛即将正式启动，同时也正式拉开了本次研讨会的序幕。

此次研讨会深入探讨中泰两国如何把握数字化发展契机，以促进职业教育服务数字经济转型。进一步加深了中泰双方职业院校的相互了解，加强了中泰校企合作的深度融合，增进了对数字技能理解的共识，对深化中泰职业教育合作、大力推进中泰数字技能、电子商务专业建设和高端人才培养具有深远意义。

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