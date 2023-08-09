人民网马尼拉8月9日电 （记者樊帆）8月8日，中国驻菲律宾大使馆发言人关于仁爱礁问题发表声明。发言人表示，南海不是域外国家搬弄是非、挑拨离间的“游猎园”。

发言人称，关于近日菲律宾向中国南沙群岛仁爱礁非法运送建筑物资并引发海上事态的情况，中国外交部发言人和中国海警局新闻发言人已分别作了详细介绍，阐述了中方立场。

发言人强调，仁爱礁历来是中国南沙群岛的一部分，仁爱礁问题的历史经纬十分清楚。中方在仁爱礁问题上的立场是一贯的、坚定的。

发言人表示，中方一向致力于维护南海和平稳定。中菲双方曾就管控海上争议达成重要共识，有效维护了有关海域的和平与安宁。从人道主义出发，中方对菲方向“坐滩”军舰运送食品等必要生活物资作出了临时性特殊安排。但一段时间以来，菲方一再采取单方面行动，企图对“坐滩”军舰进行大规模维修加固，实现对仁爱礁的永久占领。菲方行为违反了国际法和《南海各方行为宣言》。为预防海上意外事件，中方通过外交渠道多次同菲方进行沟通，明确要求菲方不得向非法“坐滩”军舰运送用于大规模维修加固的建筑物资，并建议双方尽快商谈管控仁爱礁局势的措施，这充分体现了中方的诚意和善意。令人遗憾的是，菲方不顾中方一再劝阻和警告，执意向仁爱礁运送用于维修加固的建筑物资。这是此次事态的起因。在此情况下，中方不得不作出必要反应，中国海警依法采取了警示性执法措施。

发言人指出，中菲两国一水相隔，是永远搬不走的重要邻居。南海和平稳定符合两国人民的共同利益，也符合本地区各国的利益。今年以来，中方陆续向菲方提出包括管控仁爱礁局势在内的多项涉海倡议，一直在等待菲方反馈。中方愿继续通过对话协商，与菲方妥善处理海上问题。希望菲方与中方相向而行，尽快就有关倡议启动商谈，共同维护海上局势稳定。

发言热强调，南海不是域外国家搬弄是非、挑拨离间的“游猎园”。一个时期以来，美国怂恿、支持菲律宾维修加固仁爱礁“坐滩”军舰，甚至派军机军舰在海上配合支持菲方，并动辄以履行《美菲共同防御条约》来威胁中方。美方还纠集个别盟友，持续炒作南海问题，大肆鼓噪此次海上事态，攻击中方正当合法的海上维权执法行动。有理不在声高，而在是非曲直。美方图谋欲盖弥彰，注定是徒劳的。中方坚决反对任何在南海制造紧张、挑动对抗的言行，敦促美方切实尊重中方在南海的领土主权和海洋权益，尊重地区国家为维护南海和平稳定所作的努力。

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