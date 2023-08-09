2023年7月17日，一名女子在西班牙马德里街头吃冰淇淋。今年夏天，西班牙已经历了数波热浪，部分地区气温超过40度。 新华社记者 孟鼎博 摄

新华社马德里8月8日电综述：西班牙多种手段应对夏季酷暑影响

新华社记者孟鼎博 谢宇智

近年来随着全球极端天气事件频发，欧洲南部夏季高温正变得越来越常见。今年夏天，西班牙已先后经历了两波热浪，科尔多瓦等南部城市出现44摄氏度高温。面对这一趋势，西班牙各地使用种种办法，减轻热浪对市民生活的影响。

给街道“加盖”

西班牙夏季高温主要来自日间的阳光直射。不少西班牙城市有着数百年甚至上千年的历史，市中心密密麻麻遍布受保护的古老建筑，难以进行现代化改造，也难以通过植树来遮阴。为此，一些城市便打起了给街道“加盖”的主意。

在西班牙南部塞维利亚、科尔多瓦等城市，市中心街道上设置了可伸缩的遮阳棚为市民提供荫凉。这些遮阳棚在日间伸展开来护住街道，夜间则收起以便散热。巴伦西亚理工大学教授胡安·何塞·加兰认为，这对于街道狭窄的老城区来说无疑是“理想的解决方案”。

中部城市萨拉戈萨则打造了“阴影地图”计划。这是基于萨拉戈萨空间数据平台的交互式地图，能清楚地显示街道上建筑物在特定日期和时间投射的阴影位置，方便市民们提前规划出行路线，避开被烈日暴晒的道路。

目前，设计者还在为这张地图持续纳入更多信息图层。据市政相关负责人玛丽亚·赫苏斯·费尔南德斯透露，未来地图中或将再“添加一个包含树木及其阴影的图层”，帮助人们从一个全新的角度来认识自己所处的城市。

2023年7月10日，一名老人走过西班牙马德里街头。新华社发（古斯塔沃·巴连特摄）

打造“气候避难”网络

因电费昂贵等原因，西班牙家庭空调覆盖率向来不高。炎炎夏日，许多人不得不去酒吧或购物中心躲避热浪，一些城市因此提供低价或免费的休闲场所作为避暑的替代方案。

在东部大都市巴塞罗那，市政府将图书馆等室内温度可调节的公共设施或绿树成荫的公园定义为“气候避难所”，并将这些场所连接成一张巨大的避暑网络，向市民同步提供相关信息以方便人们就近避暑。这一模式近来正在更多城市推广。

此外，西班牙街头比比皆是的喷泉也成为不少市民的消暑之地。各地市政府则鼓励人们利用公共空间的水资源解暑降温。

在首都马德里，人们能通过市政府开发的名为“移动马德里”的手机应用程序查找全市2150个喷泉的位置。该市曼萨纳雷斯河畔建造了一座小型水上乐园，不仅有地面水柱式和水雾式喷泉，还开放了类似泳池的泡水区域，广受市民欢迎。

从“头”到“脚”的改造

除利用现有资源，城市改造也成为西班牙对抗高温和气候变化的方案之一。

地中海沿岸国家众多村庄建筑外墙为白色，因为白色更利于反射夏季炽热的阳光，帮助建筑物内部保持阴凉。这一古老的建筑理念也启发了现代建筑师们。

在马德里最大的生鲜市场，设计师为一处建筑安装了一种白色材料制成的“制冷”屋顶。该材料虽较传统材料略为昂贵，但能更好地反射热辐射。据马德里理工大学建筑学教授埃斯特尔·伊格拉斯估算，这种白色屋顶能将其覆盖的近3.3万平方米空间内部温度降低多达5摄氏度。

在巴塞罗那市中心，设计师致力于建设名副其实的“绿色”屋顶，比如在一处由6座19世纪建筑组成的著名建筑群屋顶种植大量植物，将其改造成别致的“空中花园”。“绿色屋顶”不仅为城市增添了一抹自然清新的气息，还能减少吸热，起到降低建筑甚至环境温度的效果。巴塞罗那市政府已开始着手推广这一理念，发布了一份为建筑物安装“绿色屋顶”的指南。

此外，建设具有高吸水和渗透能力的道路也是改造目标之一。专家们希望这种新型材料建造的道路能让更多雨水渗透至地下，帮助植物对抗高温，并降低整体环境温度，为城市提供一份自下而上的清凉。

(责编：刘洁妍、崔越)