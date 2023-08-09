新华社北京8月8日电 综合新华社驻外记者报道：俄罗斯国防部发言人科纳申科夫8日通报，俄军打击了乌军位于顿涅茨克地区红军城（乌克兰称“波克罗夫斯克”）一处指挥所，还摧毁了乌军在扎波罗热市、哈尔科夫州的3处弹药库。乌克兰顿涅茨克地区军事行政长官保罗·基里连科8日称，俄军7日夜间发射导弹击中波克罗夫斯克市中心一些建筑，致7人死亡、81人受伤。

——俄罗斯国防部发言人科纳申科夫8日通报，俄军除了打击乌军一处指挥所、摧毁乌军3处弹药库，还在顿涅茨克、卢甘斯克、扎波罗热和赫尔松等地区摧毁乌军17架无人机。

——乌克兰顿涅茨克地区军事行政长官基里连科8日在社交媒体发文称，7日夜间，俄军发射两枚“伊斯坎德尔”导弹，击中波克罗夫斯克市中心，造成当地12栋高层建筑以及宾馆、商店等设施受损，目前已致7人死亡、81人受伤，伤者包括31名警察、7名乌国家紧急情况局人员和4名军人。

——俄罗斯总统普京8日签署总统令，暂停履行与美国、欧盟及其他“不友好国家”签署的税收协定特定条款。根据总统令，俄方作出上述决定是为了回应部分国家对俄采取的不友好行为。普京在总统令中要求俄政府采取必要措施，减少因停止履行税收协定特定条款而对俄经济造成的影响。据了解，俄方宣布暂停履行的税收协定特定条款涉及避免双重征税、预防逃税等内容。

——俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃7日就吉达乌克兰问题国际会议发表评论，对“来自全球南方国家的朋友”的调解举措表示赞赏。她说：“我们始终对通过外交手段解决危机持开放态度，并愿对真正严肃的提议做出回应。”

——乌克兰武装部队总司令扎卢日内7日在社交媒体发文称，他当天与美军参谋长联席会议主席米利通话讨论了作战情况。扎卢日内说，俄军在多个方向发起进攻，试图分散乌军在前线某些地区的兵力。关于乌军反攻，他强调乌军正继续为进攻创造条件，主动权在乌方一边。此外，双方还讨论了当前乌军武器弹药需求。

——乌克兰外长库列巴7日在社交媒体发文称，他当天与美国国务卿布林肯通话，就支持乌方和平方案的进一步举措、扩大乌粮食出口等议题进行了讨论。

——乌克兰国家安全局7日在社交媒体发文称，乌国家安全局日前拘捕一名为俄罗斯特勤部门服务的线人，此人为俄方收集乌总统泽连斯基行踪情报。据乌国家安全局发布的文字和照片，被捕者是尼古拉耶夫州南部黑海沿岸城市奥恰科夫的一名中年女性，她在泽连斯基近期视察该地前收集有关信息，在试图向俄方提供情报时被乌国家安全局人员抓捕。（参与记者：李东旭、黄河、华迪、陈汀）

(责编：刘洁妍、崔越)