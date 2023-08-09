人民网爱丁堡8月8日电 （记者许立群）8月4日至27日，爱丁堡国际艺术节在苏格兰首府爱丁堡举行。来自50个国家和地区的数千名艺术家将推出包括音乐、戏剧、歌剧、舞蹈演出及电影展映和图书推介等在内的300多场活动。

本届艺术节的主题为“从这里，我们去往哪里”。演出作品涉及英语、德语、法语、匈牙利语、韩语等，其中中文节目丰富多彩、备受瞩目。

8月5日，2023爱丁堡国际艺术节开幕式音乐会《慈悲颂》演出结束，演职人员谢幕。艺术节组委会供图

美籍华裔音乐家谭盾携他的作品《慈悲颂》为本届艺术节带来开幕表演。8月5日，亚瑟礼堂内，在谭盾的指挥下，西方乐器与敦煌故事、佛教传说、东方哲思相遇相知相融，编织出撼人心魄的交响，时而恢弘壮阔、荡气回肠，时而低吟浅唱、宁静祥和。作品表达出的平等、友爱、忠诚、感恩等引发现场观众的强烈共鸣。

这场精彩的演出由多国艺术家和演员联袂奉献，堪称国际文化交流的一次成功实践。与谭盾合作的有苏格兰皇家交响乐团、爱丁堡艺术节合唱团、苏格兰皇家交响乐团青少年合唱团；独唱的演员有六位，来自加拿大的男中音艾略特·马多尔一人饰演多个角色、细腻把握了不同人物的复杂情绪；中国著名歌手谭维维与蒙古族马头琴手巴图巴根共同演绎的凄美爱情故事增强了音乐的戏剧性；陈晨、邝曼玉和钟曼珊三位歌唱家的高水平演唱也给观众留下深刻印象。此外，陈奕宁反弹琵琶的乐舞表演，也为音乐会增添了视觉诗意。

谭维维在2023爱丁堡国际艺术节开幕式音乐会《慈悲颂》的演出现场。艺术节组委会供图

令人动容的是，在长达两个小时的演出中，合唱团的成员们大部分时段是用中文演唱。他们精准的发音和充沛的情感表达令人惊叹。苏格兰皇家交响乐团青少年合唱团总监帕特里克·巴雷特介绍，为学好发音，他们特意从苏格兰皇家音乐学院请了一位中文指导，一年的时间里虽然遇到不少困难，但大家在学习过程中感受到了汉语的魅力、享受到很多乐趣。

英国主流媒体对这场开幕式音乐会给予了高度评价。《卫报》评论说，没有比谭盾的《慈悲颂》作为开幕式音乐会更好的选择了，这是一场令人振奋和欢乐的音乐会，作品所表达的“相互依存是和谐世界的基础”这种理念与本届艺术节追求的愿景十分契合。《苏格兰人报》评论说，“有时候音乐比文字更有力量。作为一个受过东西方两种文化影响的人，谭盾可以和来自不同传统、不同语言和不同背景的人交谈，音乐可以对所有人说话。”

2023爱丁堡国际艺术节开幕式音乐会《慈悲颂》的演出现场琵琶表演。艺术节组委会供图

在本届艺术节的后半程，“中国文化周”活动将于8月16日至25日举行。活动由中国文化和旅游部艺术发展中心、中国互联网信息中心、中国网演艺频道共同主办，旨在展示中国戏剧和传统文化的精华，节目包括现场表演中国传统戏曲、放映各种影视作品等，观众可以在沉浸式互动展览中心深入了解中国文化、观赏各种演出。

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