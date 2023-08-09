陆慷大使与获得中国政府奖学金的印尼学子合影。人民网记者 李培松摄

人民网雅加达8月8日电 （记者李培松）8月8日，由中国驻印尼大使馆主办、中国银行雅加达分行协办的“2023年度中国政府奖学金录取通知书颁发仪式”在雅加达阿雅娜中央广场酒店举行。50名印尼获奖学生及其老师、家长参加了活动。中国驻印尼大使陆慷向获奖学生代表颁发了录取通知书。

陆慷在致辞中对获得中国政府奖学金的同学表示热烈祝贺，鼓励赴华留学的印尼学子，把握学习机会、广交良师益友、深入了解中国，把在中国的所见所闻讲给更多的人，让更多的人了解真实、立体、可爱的中国。追梦中国，不负韶华。学成归来，用学识和才干为中印尼友好和印尼的建设贡献力量。

陆慷说：“为增进中国人民与世界各国人民的相互了解和友谊，发展中国与世界各国在各领域的交流与合作，中国政府设立奖学金，资助世界各国优秀学生、学者到中国的院校学习或开展研究。2017年至2023年，共有810名印尼学生获得中国政府奖学金（A类）全额奖学金资助，在中国完成学习或研究，成为中印尼友好的使者。此外，中国政府奖学金（B类）、地方政府奖学金、孔子学院奖学金、学校奖学金、企业奖学金等各类奖学金为印尼学生赴华学习或研究提供多方位、多层级、多维度的支持与保障。目前，在华的印尼留学生超过1.5万名，开放包容的中国已成为印尼最重要的留学目的地之一。中国政府奖学金项目支持印尼学子们留学中国，促进中印尼两国青年的理解认同与沟通合作，吸引越来越多的青年走近中国、感知中国、爱上中国。”

陆慷指出，人文交流对加强和扩展双边关系至关重要，其中教育资源的汇聚整合与充分利用，能够形成更大的合力，扩大民间交往，增进人民友谊，推进两国合作。

往届中国政府奖学金留学生代表何芷君、杨狄泽上台发言，分享自己在中国的留学心得。颜思祺、阿吉木两位同学代表2023年新获奖学生发表感言，表示一定会珍惜难得的机会，好好学习，天天向上，拓宽眼界，增长才能，学有所成，为印尼的发展建设，为印尼与中国的友好合作贡献力量。

近年来，中国银行雅加达分行及众多在印尼中资企业面向留学中国的毕业生举办多场招聘会，为他们提供了大量的就业机会，受到印尼各界人士的肯定。

雅加达特区省检察院检察长瑞达、印尼总检察院人事司处长艾高、伊联高等教育机构代表露缇妮、日惹伊联大学校长威德亚、印尼华裔总会总主席黄德新、印尼雅加达华文教育协调机构执行主席蔡昌杰、中国驻印尼大使馆参赞周斌、中国银行雅加达分行行长张朝阳、中国银行雅加达分行行长助理刘越出席本次颁奖仪式。

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