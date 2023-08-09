本报记者 时元皓

日前，巴西首批出口的“绿色锂矿”在圣埃斯皮里图州的维多利亚港装船启程。据巴西媒体报道，这批锂矿主要用来制造锂电池等产品，在开采和提纯过程中不产生对环境有害的尾矿，且全部使用可再生能源和循环水。

“今天，我们生产的锂矿正在走向全世界。”巴西矿产与能源部地质、采矿和矿业转型国务秘书维托尔·萨巴克在启程仪式上表示，世界需要能源转型，巴西矿产与能源部的工作也聚焦于此，采矿业的绿色转型对世界能源转型将发挥基础性作用。

巴西矿产资源丰富，是铁矿石、铝土矿、锰矿等主要生产和出口国之一。据巴西矿业协会统计，2022年巴西仅铁矿石一项就出口3.44亿吨，出口额为289亿美元，约占巴西2022年出口总额的8.6%。由于采矿业长期存在环境污染的风险，近年来“绿色矿业”概念在巴西得到更多关注。

矿业企业在“环境、社会和公司治理”（ESG）方面的表现被视为绿色转型的重要指标。安永咨询公司与巴西矿业协会联合发布的最新研究显示，ESG被认为是巴西采矿业最关注的要素之一。圣保罗州立大学理工学院教授路易斯·桑切斯表示，近年来，矿业企业必须适应各种法规，证明其拥有“健全的环境管理体系”才能获得发展所必需的投资。

安永能源和自然资源主管阿方索·萨托里奥表示，目前全球对可持续方式生产的矿物、金属的需求不断增加，带来新的商机，因为客户更愿意在此类产品上投入更多资金，“很多矿业公司都已投入很大一部分资源用于减少碳排放和回收产品”。

巴西矿业协会7月发布的数据显示，预计未来5年对该行业的投资将超过500亿美元，其中超过65亿美元将用于社会环境行动，相较上期（2022—2026）预测增长超过50%。一些巴西矿石开采及加工企业也在使用最新技术减少碳排放。例如，矿业巨头淡水河谷探索采取多种措施减少采矿过程中产生的废弃物，在一些矿区建立了尾矿过滤工厂，从而减少环境污染。此外，一些废弃物还可被用于建设用砂的生产，淡水河谷发布的报告显示，这种材料可以替代从河床中提取的天然砂，广泛用于建筑、道路的建设。

巴西矿业协会会长劳尔·荣格曼今年6月提出关于巴西矿业政策的建议，包括促进采矿业的可持续发展、打击非法采矿等。荣格曼表示，采矿业和应对气候变化、可再生能源发电等议程密切相关，可以助力巴西实现技术创新和绿色经济转型。

（本报里约热内卢8月8日电）

《 人民日报 》（ 2023年08月09日 15 版）

(责编：牛镛、崔越)