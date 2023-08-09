人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

巴西推动采矿业绿色转型

本报记者 时元皓
2023年08月09日06:22 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　日前，巴西首批出口的“绿色锂矿”在圣埃斯皮里图州的维多利亚港装船启程。据巴西媒体报道，这批锂矿主要用来制造锂电池等产品，在开采和提纯过程中不产生对环境有害的尾矿，且全部使用可再生能源和循环水。

　　“今天，我们生产的锂矿正在走向全世界。”巴西矿产与能源部地质、采矿和矿业转型国务秘书维托尔·萨巴克在启程仪式上表示，世界需要能源转型，巴西矿产与能源部的工作也聚焦于此，采矿业的绿色转型对世界能源转型将发挥基础性作用。

　　巴西矿产资源丰富，是铁矿石、铝土矿、锰矿等主要生产和出口国之一。据巴西矿业协会统计，2022年巴西仅铁矿石一项就出口3.44亿吨，出口额为289亿美元，约占巴西2022年出口总额的8.6%。由于采矿业长期存在环境污染的风险，近年来“绿色矿业”概念在巴西得到更多关注。

　　矿业企业在“环境、社会和公司治理”（ESG）方面的表现被视为绿色转型的重要指标。安永咨询公司与巴西矿业协会联合发布的最新研究显示，ESG被认为是巴西采矿业最关注的要素之一。圣保罗州立大学理工学院教授路易斯·桑切斯表示，近年来，矿业企业必须适应各种法规，证明其拥有“健全的环境管理体系”才能获得发展所必需的投资。

　　安永能源和自然资源主管阿方索·萨托里奥表示，目前全球对可持续方式生产的矿物、金属的需求不断增加，带来新的商机，因为客户更愿意在此类产品上投入更多资金，“很多矿业公司都已投入很大一部分资源用于减少碳排放和回收产品”。

　　巴西矿业协会7月发布的数据显示，预计未来5年对该行业的投资将超过500亿美元，其中超过65亿美元将用于社会环境行动，相较上期（2022—2026）预测增长超过50%。一些巴西矿石开采及加工企业也在使用最新技术减少碳排放。例如，矿业巨头淡水河谷探索采取多种措施减少采矿过程中产生的废弃物，在一些矿区建立了尾矿过滤工厂，从而减少环境污染。此外，一些废弃物还可被用于建设用砂的生产，淡水河谷发布的报告显示，这种材料可以替代从河床中提取的天然砂，广泛用于建筑、道路的建设。

　　巴西矿业协会会长劳尔·荣格曼今年6月提出关于巴西矿业政策的建议，包括促进采矿业的可持续发展、打击非法采矿等。荣格曼表示，采矿业和应对气候变化、可再生能源发电等议程密切相关，可以助力巴西实现技术创新和绿色经济转型。

　　（本报里约热内卢8月8日电）

　　《 人民日报 》（ 2023年08月09日 15 版）

(责编：牛镛、崔越)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部