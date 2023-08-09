本报记者 刘仲华

奥地利媒体近日发布的2023年能源趋势调查报告显示，该国91%的受访者认为有必要迅速扩大风能、太阳能和水电等可再生能源开发，82%的受访者表示接受在自己的社区安装风力涡轮机和太阳能电池板，79%的受访者愿意使用可再生能源。作为实现净零排放目标的重要途径，奥地利政府将发展可再生能源置于优先位置，制定了到2030年实现100%电力供应来自可再生能源的目标。

奥地利水资源丰富，水电是该国最重要的可再生能源，约占总发电量的60%。近百座大型水电站和数千座小型水电站使奥地利成为欧洲水电装机容量最多的国家之一。

除水力发电外，近年来奥地利还大力投资风能和太阳能等其他可再生能源。该国安装的风力涡轮机和太阳能电池板数量快速增长，推动风能和太阳能在能源结构中的份额显著增加。前不久，奥地利高速路桥管理公司的一个最新能源项目投入运行，8个微型风力涡轮机安装在离地面140米的高速公路高架桥的桥墩柱上，为当地收费站提供绿色电力。

在光伏发电方面，奥地利政府在今年7月初推出《奥地利综合电网基础设施计划》。根据这一计划，40%的光伏安装目标需要分配到建筑物屋顶上，其余60%则由各州提供方案。奥地利光伏公司首席执行官赫伯特·派尔表示，该计划旨在激发奥地利各地发展可再生能源的潜力。按照规划，奥地利将在全国部署约11太瓦时的光伏装机容量，增加可再生能源供给。

奥地利可再生能源的发展与政府的各项支持政策密不可分。政府推出的电价和投资补贴，对投资者更具吸引力。2022年，奥地利政府宣布提供3亿欧元用于支持可再生能源发展。同时，为保障发电方盈利，奥地利政府还考虑发放市场津贴，平衡可再生能源发电成本与国际电力市场价格。

奥地利积极开展可再生能源领域的国际合作，寻求资源共享和优势互补。奥地利与中国在可再生能源领域合作日益密切。今年6月，中国新能源科技企业隆基绿能与奥地利光伏企业签署供应框架协议，3年内为其多个项目供应至少1.5吉瓦的光伏组件。上海爱旭新能源公司与奥地利布尔根兰能源公司签署战略合作备忘录，将在布尔根兰州设立以气候中和技术和解决方案为主题的展示中心。双方还将在微电网、能源互联网、碳中和等领域开展技术创新研发合作。

奥地利能源组织认为，为实现2030年100%可再生能源供电的目标，该国需要新增27太瓦时的可再生能源装机容量。要实现这一目标仍面临挑战。例如，天然气消费有增加趋势；风电等可再生能源项目审批程序等耗时较长。“可再生能源事关整个国家能源转型。如果我们不加快可再生能源的发展部署，那么到2040年实现碳中和的目标将无法实现。”奥地利能源组织秘书长芭芭拉·施密特表示。

《 人民日报 》（ 2023年08月09日 15 版）

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