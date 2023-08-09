独立自主是“全球南方”的政治底色，发展振兴是“全球南方”的历史使命，公道正义是“全球南方”的共同主张。“全球南方”在国际事务中的声音越来越响亮，充分说明国际关系民主化的历史大势不可阻挡

一段时间以来，国际社会有关“全球南方”的讨论增多。“全球南方”是新兴市场国家和发展中国家的集合体，体现了新兴市场国家和发展中国家在国际舞台上的群体性崛起。在世界百年未有之大变局加速演进的背景下，有关讨论反映出新兴市场国家和发展中国家追求独立自主、团结合作的意愿日益强烈，越来越成为国际格局中一支不可忽视的力量。

（一）

上世纪五六十年代，一些摆脱殖民枷锁走上独立发展道路的国家开始使用“南方”概念，来表明发展中国家与工业化国家代表的“北方”之间存在系统性不平等。数十年来，“全球南方”一直追求和平与发展、公平与正义。

当前对“全球南方”的关注，有其特殊的时代背景。乌克兰危机全面升级以来，国际社会对和平、安全与发展的关注提升到新的高度。个别西方大国借危机挑动阵营对立，并不断给与其立场主张不一致的国家施加压力，甚至企图胁迫新兴市场国家和发展中国家选边站队。一些西方国家频繁动用单边制裁武器，对全球金融、能源、交通、供应链稳定造成冲击，拖累负重前行的世界经济。

面对复杂严峻的形势，新兴市场国家和发展中国家秉持理性态度，普遍支持劝和促谈，积极推动以对话谈判解决乌克兰危机，坚决抵制个别西方大国强推霸权逻辑，明确反对单边制裁、极限施压、分裂世界。近日，欧盟—拉美和加勒比国家共同体峰会在比利时布鲁塞尔举行。峰会期间，在乌克兰危机、贸易谈判等问题上，拉美国家拒绝欧盟单方面提出的要求，坚持自身合理立场主张，再次表明新兴市场国家和发展中国家越来越注重在国际舞台上争取正当权益，越来越注重在全球治理体系中获得更多话语权。

广大新兴市场国家和发展中国家在动荡变革的世界中表现出的清醒，充分表明其战略自主性正不断提升。有国际观察人士认为，世界上出现了一场“新不结盟运动”——越来越多国家拒绝在美国强加的选择题中做选择。美国国务院前政策规划主任安妮—玛丽·斯劳特认为，发展中国家对乌克兰危机的反应代表着国际秩序“出现了一次比大多数欧美分析人士认为的要大得多的转变”。美国《华盛顿邮报》的文章写道，“非西方世界——长期以来被忽视的南半球，或者通常被称为‘其他地区’的地区——正在让人们听到其声音”。

“全球南方”在国际舞台上展现出越来越自信的态度，凸显了发展中世界的多元价值观念和利益诉求，反映出维护和平与发展、捍卫公平与正义的迫切性。

（二）

从长的历史视野看，对“全球南方”的关注是新兴市场国家和发展中国家群体性崛起的必然。

冷战时期，许多发展中国家不得不在两大阵营的夹缝中求生存，战略自主无从谈起。今天，“全球南方”代表全球绝大多数人口、占世界经济总量半壁江山，已处在完全不同的历史方位，求和平、谋发展、促合作的愿望更加强烈，团结自强的意志更加坚定，反对霸权主义和强权政治的能力明显提升。

独立自主是“全球南方”的政治底色。发展中国家大多有过被侵略、殖民、掠夺的苦难经历，深知和平的宝贵，珍视自身的独立地位。环顾今天的世界，强权政治、霸权行径扰乱世界安宁，已成为国际和平面临的最大破坏性因素。“全球南方”对此始终保持高度警惕，共同反对一切形式的霸权主义和强权政治，反对冷战思维，反对挑起阵营对抗，反对干涉别国内政，反对搞双重标准，为维护世界和平稳定发挥着至关重要的作用。

发展振兴是“全球南方”的历史使命。联合国秘书长古特雷斯警告，如果不进行必要改革，最富有的国家将继续积累财富，留给南方国家的将只有面包屑。当前世界经济复苏乏力，发展中国家面临的发展挑战尤其严峻。站在全球发展的关键当口，“全球南方”普遍认为，国际社会应合力推动更加包容、更加普惠、更有韧性的全球发展，加快落实联合国2030年可持续发展议程；应恪守互利共赢的合作观，拒绝以邻为壑、自私自利的狭隘政策，抛弃垄断发展优势的片面做法，保障各国平等发展权利，促进共同发展繁荣。

公道正义是“全球南方”的共同主张。个别西方大国挑起意识形态对立，编织排他性小圈子，破坏国际团结，阻碍国际合作。“全球南方”普遍认为，国际社会应毫不动摇维护以联合国为核心的国际体系、以国际法为基础的国际秩序，要坚持通过制度和规则来协调规范各国关系，反对恃强凌弱，不能谁胳膊粗、拳头大谁说了算，也不能以多边主义之名行单边主义之实。“全球南方”排斥西方国家鼓吹并试图强加给发展中世界的“基于规则的国际秩序”，主张推动国际秩序朝着更加公正合理的方向发展，继续提升新兴市场国家和发展中国家代表性和发言权，推动建设平等有序的多极世界。

近年来，国际舞台上属于“全球南方”的高光时刻不断出现。《联合国气候变化框架公约》第二十七次缔约方大会成功建立损失与损害基金，向受气候变化影响严重的发展中国家提供资金支持；中国、南非、巴西等国致力于推动政治解决乌克兰危机，不断凝聚国际社会劝和促谈的广泛共识；上海合作组织扩员进程稳步推进，合作理念产生更加广泛的影响；金砖国家影响力日益提升，越来越多国家申请加入……新兴市场国家和发展中国家的崛起不仅推动国际力量对比发生历史性变化，也带来处理国际事务的新思路，让整个国际关系体系有了新气象。

（三）

今年6月，南非总统拉马福萨在新全球融资契约峰会上的一席话，让广大新兴市场国家和发展中国家感同身受。他说，新冠疫情期间，西方国家大量囤积新冠疫苗，而非洲国家却在最需要疫苗的时候求助无门，“当我们需要获得疫苗时，感觉我们是乞丐”。今年2月，加纳总统阿库福—阿多在慕尼黑安全会议上也表达过类似的失望：一些西方国家关起门来只顾自己，对其他急需帮助的国家不管不顾。

在“全球南方”看来，一些西方国家长期把持国际事务主导权，重私利而忽视国际责任。面对日益自信、强烈要求战略自主的“全球南方”，个别西方国家不适应、不理解甚至恼羞成怒，使出威逼利诱、分化离间的手段，反映出其对新兴市场国家和发展中国家历史的无知，对新兴市场国家和发展中国家现实需求的漠视，也反衬出其脱离现实的傲慢与偏见。

今年以来，在七国集团峰会、北约峰会等场合，一些西方国家“重视”新兴市场国家和发展中国家的虚功多了起来。然而，这种“重视”的成色如何，只有通过事实才能检验。这些西方国家如果真的重视“全球南方”，就不应执意拱火浇油导致乌克兰危机扩大化、持久化，甚至称新兴市场国家和发展中国家的停火呼吁“不可接受”；就不应在“全球南方”面临发展难题时滥施制裁，大搞“脱钩断链”，给世界经济复苏增加严重风险；就不应口惠而实不至，迟迟不兑现官方对外发展援助承诺和对发展中国家应对气候变化的资金支持……英国《金融时报》首席经济评论员马丁·沃尔夫在《西方必须认识到自己的虚伪》一文中指出，许多人认为西方大国“自私、自我满足、虚伪”，这些观点“不无道理”。

“全球南方”不是国际政治的角力场，不应成为大国竞争和地缘博弈的工具。这些西方国家如果真的重视“全球南方”，就应跟上时代前进的步伐，对自身处理国际事务的思路做出调整，切实遵守联合国宪章宗旨和原则，切实尊重广大新兴市场国家和发展中国家独立制定政策、实现自主发展的权利，平等、耐心地倾听其诉求，帮助其实现发展并应对气候变化等全球性挑战。正如新加坡学者马凯硕所指出的，西方必须接受的一个现实是，今天占全球总人口近九成的非西方国家人民希望在全球事务中拥有更大发言权，我们只有做出正确的决定来维护多边主义，基于联合国宪章的国际秩序才能得到加强，否则“无序”将主宰世界。

中国是“全球南方”的当然成员，永远是发展中国家大家庭的一员。“全球南方”在国际事务中的声音越来越响亮，充分说明国际关系民主化的历史大势不可阻挡。随着新兴市场国家和发展中国家在全球治理中发挥更加重要的作用，维护国际关系基本准则、捍卫国际公平正义、促进世界和平发展的力量必将不断增强。

《 人民日报 》（ 2023年08月09日 03 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)