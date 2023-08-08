中新网8月8日电 据美国有线电视新闻网(CNN)7日报道，加利福利亚州工会代表称，超过1.1万名洛杉矶城市工人计划在当地时间8日举行大规模罢工，预计将持续24小时。届时，该市的环卫服务、港口运输、机场运营等多方面工作，都将受到影响。

据报道，当地一名工会代表证实，以南加州9.5万名县、市市政工人的工会组织“服务业雇员国际工会第172地方分会(SEIU Local 721)”为代表的市政府雇员，包括环卫部门、城市港口和洛杉矶国际机场工作的雇员，将在当地时间8日罢工24小时，并将前往市政厅和洛杉矶国际机场进行集体抗议。

“我们这座城市的每位员工都是一线公共部门工作人员，每天都在为公众提供服务。”SEIU Local 721主席大卫·格林说，“但很多事情都没有被注意到。在8日，我们将确保每一位工人都能被大家注意到。”

据称，具体参与罢工的工人将主要是垃圾车司机，洛杉矶国际机场穿梭大巴司机、机械师，以及港口船只的船员等。因此，8日当天，洛杉矶全市的海陆空出行及城市卫生维护，都将无法正常运转。

洛杉矶工会和市政方面目前各执一词。SEIU Local 721表示，在洛杉矶市政管理部门“屡次违反劳动法”之后，工会成员们投票批准了此次罢工。

洛杉矶市长凯伦·巴斯则表示，该市一直在真诚地与工会谈判。“城市工人对数百万洛杉矶人每天的服务至关重要。他们应得到公平的合同，自2023年1月以来，我们一直在与SEIU 721进行真诚谈判，并始终希望取得进展。”巴斯说道。

报道称，这次罢工是40多年来洛杉矶城市工人首次罢工。

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