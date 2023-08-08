国际评级机构穆迪投资者服务公司当地时间7日发布报告，下调了美国10家中小银行的信用评级，并将6家美国大型银行列入下调观察名单，另有11家银行的评级展望被定为负面。

穆迪7日晚间发布报告，下调了顶尖金融银行、普罗斯佩里蒂银行等美国10家中小银行的信用评级。

穆迪还将6家银行，包括美国合众银行、纽约梅隆银行、道富银行等大型银行等列入下调的观察名单，这也就意味着，这些大型银行的评级存在下调风险。其中美国合众银行是美国排名靠前的大型银行，纽约梅隆银行、道富银行则是全球领先的金融服务机构。

另外，穆迪还将包括第一资本银行、公民金融银行、五三银行等在内的11家银行的评级展望定为负面。

穆迪的报告指出，美国银行业正面临“多重压力”，包括融资压力、监管资本不足，以及与商业房地产相关的风险不断上升，是促使评级下调的因素。

美国多家银行今年接连爆发危机

今年美国银行接连爆发危机，3月硅谷银行、签名银行先后被关闭，5月初第一共和银行被关闭，引发了外界对美国银行业的信任危机。

另外，国际评级机构惠誉本月将美国长期外币发行人违约评级从AAA下调至AA+。惠誉称，下调美国信用评级主要由于美国政府债务负担居高不下且不断加重，未来3年财政状况预计将持续恶化。

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