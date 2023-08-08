中新网北京8月8日电(刘洋)“能看到这么多美丽的风景和建筑，感觉非常兴奋和新鲜，期待后面两天的行程！”马来西亚华裔女生罗苡岂告诉记者。

8月7日，百余名参加中华文明体验之旅——2023海外华裔青少年夏季研学营的孩子走进国家大剧院、首钢园百度Apollo Park和北海公园，感受古今中式建筑和现代科技速度。

“大家仔细观察一下墙面有什么不同？”中国国家大剧院内，讲解员指引着孩子们看向音乐厅的墙壁，讲解墙面凹凸不平的纹理对声音漫反射的作用。

韩国华裔青年金美辰评价音乐厅“很大、很专业”。来自赞比亚的14岁女生陈雅涵已经学习古筝四年了，她告诉记者，音乐厅很豪华，凹凸不平的设计能让观众享受更好的听觉效果，希望有机会登上大剧院的舞台演出。

图为学员们参观大剧院内的音乐厅。 中新网记者 李骏 摄

剧院内，孩子们驻足在《图兰朵》《托斯卡》等歌剧服饰展柜前拍照，在云剧场展区体验VR游戏和影片，参观音乐厅、歌剧院的独特设计。

活动同时为孩子们安排了一场民乐体验课。青年演奏家们用琵琶、阮、扬琴、古筝、二胡、笛子合奏《茉莉花》《女儿情》《紫竹调》等乐曲。孩子们也被邀请上台，体验国乐之美。

图为研学营学员体验中国传统民族乐器。 中新网记者 李骏 摄

“虽然这些孩子年龄不大，但是持琴竹的手很稳，对乐曲也有自己的理解。”课上，中国煤矿文工团青年扬琴演员易镍泽星和几位学习扬琴的孩子交流指法。易镍泽星说，在交流中，她发现这些来自海外的华裔青少年热衷于练习弹奏中国传统乐曲，这对于中华传统文化的传承很有帮助。

结束了国家大剧院的行程后，孩子们来到北京首钢园，在百度Apollo Park内了解人工智能的发展沿革及其在车辆上的具体应用，体验AI绘画创作。

图为华裔青少年们进入停靠的无人驾驶车辆内部参观。 中新网记者 李骏 摄

“我未来想读应用数学，所以非常期待今天有关人工智能的讲解。”来自阿根廷的华裔青年黄家乐说。在听完讲解后，黄家乐也坐进无人驾驶车辆，观察车辆内部装置，向讲解员具体了解车辆构造。

“我比较关注无人驾驶车辆的安全问题。”阿根廷籍男生关卓义航告诉记者，他对无人驾驶技术很感兴趣，今天看到无人驾驶车辆很激动。此外，通过今天的讲解，他也了解到信息技术革命对职业更迭的推动，并表示将努力学习技术本领，对未来的就业选择也有了更多思考。

在活动的最后一站北海公园内，几名来自国内的青少年以白塔为背景，唱起《让我们荡起双桨》；海外的青少年们打卡拍照、品尝糖人；在园内体验“一步一景一画卷”，观赏舞蹈《雨碎江南》和川剧变脸等。

图为学员们观看传统戏曲。 中新网记者 李骏 摄

“沁泉廊顶上的祥云纹好美，图画都很生动。我以前只在书本上看到过，今天终于亲眼看到了。”罗苡岂兴奋地说。

在今天一天的相处中，不少孩子们结识了新朋友。来自北京的吴爅野和日本华裔张烨晗一起交流游戏和今天的行程。“我们聊得很愉快，也互换了电话号码。”吴爅野说，他对机械学很感兴趣，未来或许将去到日本学习相关专业，很开心能认识来自日本的朋友。

日本带队老师吴红涛表示，让不同性格和文化背景的小孩子在一起交流互动很有意义，可以帮助双方开阔视野，了解不同的生活方式和文化习俗，锻炼了孩子们的社交能力。

据悉，此次活动由中国国务院侨务办公室指导，中国新闻社主办，中国新闻网、中国侨网、中国华文教育网承办。(完)

(责编：于洋、刘慧)