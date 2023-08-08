中新网北京8月8日电 (记者 程子倬)“今天上课老师演奏的就是《赛马》，刚好是两个孩子这次比赛拿金奖的节目，我们都很开心。”

“坐着这个小车车里，感觉跟坐进巧克力车一样！”

“我觉得中国历史很丰富，从建筑、舞蹈就能看出来。”

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8月7日，2023海外华裔青少年夏季研学营进入正式行程的第一天，来自20余个国家和地区的百余名华裔新生代获奖代表走进国家大剧院听音乐中国、到访百度集团探科技中国、夜游北海公园赏历史中国。

听，“民乐肯定要先来中国”

当天上午，学员们来到新“北京十六景”之一的地标性建筑“国家大剧院”，首站就从音乐里感受中国。现场，他们上民乐课，欣赏《茉莉花》《青花瓷》《喜洋洋》等民乐演奏，并学习体验了传统民族乐器。

11岁的赵夫正和9岁的赵夫宇是来自新西兰的华裔兄弟，年纪小小，学习民族乐器已有“多年”。在前不久举办的第一届海外华裔青少年中华文化实践大赛中，他们用扬琴和二胡共同表演了《赛马》，拿下民乐少儿组的金奖。

这次，他们可不放过这难得的民乐课，在老师演奏完后，就自告奋勇、亲自体验了现场的二胡、扬琴等民族乐器。弟弟赵夫宇在适应了下手中的二胡后，很快拉起了拿手曲目《赛马》，瞬间吸引了大家“围观”。

图为新西兰华裔兄弟赵夫正和赵夫宇在国家大剧院体验民族乐器。(受访者供图)

新西兰营的领队黄陈燊，也是两位华裔兄弟的妈妈说，《赛马》在国外很有名，两个孩子对《赛马》特别熟悉，经常在国外表演这个曲目。“新西兰本身民乐比较少，‘洋人’也想了解我们的中国文化。”她补充说，现在新西兰还不是暑假，孩子们都是请假来的，他们老师也开心让他们过来。

黄陈燊介绍，近期，两个孩子也参加了加拿大、美国等其他国家的演奏比赛，并收到了主办方的参访邀请。但她还是选择来中国，“北京是首选。因为民乐肯定要先来中国看一下。他们也是第一次来中国。”

“音乐可以帮助他们更好地了解我们中国的历史和文化。”黄陈燊说，脸上透露着自豪与希冀。

触，“消失了驾驶员的黑科技”

7日下午，学员们来到位于首钢园内的百度Apollopark，沉浸式感受无人自动驾驶等科技应用场景。

“自动驾驶为什么还要有方向盘？”“无人车什么时候打入市场？”“有常规车的刹车设施吗？”“是电车还是油车”......不同年龄的学员们“七嘴八舌”地向讲解员抛出问题，好奇地打量着面前“消失了驾驶员”的“黑科技”。

更有小学员“趁机”钻进无人驾驶车辆内部，触摸、感受着充满未来感的出行方式。“它虽然是全自动的无人驾驶，也有方向盘、油门刹车之类的，坐上去感觉还可以。”来自北京陈经纶中学、报名参与此次研学活动交流的何雨墨说。

图为小学员进入停靠的无人驾驶车辆内部参观。李骏 摄

何雨墨的新朋友、来自澳大利亚的范嘉霖也在体验后表示，未来这样的小汽车应该会到处都是，他想把无人驾驶汽车介绍给自己在澳洲的小伙伴。

随后，在百度Apolloπ用户体验中心，学员们还体验AI教练、AI作画、5G云代驾等“黑科技”运用。小“学员们”则似乎更喜欢待在“百度阿波龙”这个圆润的、分布着众多激光雷达的“大盒子”里。来自韩国的赵艺雯小朋友还舍不得走，“感觉就像坐在巧克力车一样！”她开心地喊道。

图为学员们参观“百度阿波龙”。李骏 摄

参观完AI展后，来自泰国的李昀融表示，她决定明年就到中国留学，想学AI生物或AI专业。

看，“眼见为实看见中国的美与历史”

暮色为北海公园罩上了独有的浪漫。晚饭后，学员们走进北海公园溜达消食，在中式园林中听曲赏舞，与川剧“变脸”演员互动。

图为川剧变脸演员与学员互动。李骏 摄

英国华裔青年康子鹤为北京古老的建筑着迷，她每年假期都来北京居住，去过圆明园、故宫等不少文化古迹。夜游北海公园，她感叹地说，中式建筑不高但很古老，就是很好看。

来自菲律宾的刘美仪陪同女儿第一次来到中国，也很喜欢中国的园林建筑、历史文化。她在菲律宾时曾读中文学校，学习中国历史，她说，这次来北京，亲身体会到了中国的美，就知道读书跟“眼见为实”是两码事。

在观看了枕峦亭中表演的《惊鸿舞》后，她赞叹道，中国历史很丰富，从建筑、古典舞就能看出来。

图为学员们观看《惊鸿舞》。李骏 摄

据悉，此次活动由中国国务院侨务办公室指导，中国新闻社主办，中国新闻网、中国侨网、中国华文教育网承办。(完)

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