中国第二十六批赴刚果（金）维和工兵分队高标准通过任务期内最后一次装备核查

人民网约翰内斯堡8月3日电 （记者闫韫明、通讯员王锦伟、党天宇、周家祥）当地时间8月2日，中国第26批赴刚果（金）维和工兵分队高标准通过第三季度装备核查，这也是该分队任务期内的最后一次装备核查，参加核查的所有车机装备战技术性能全部达标。

装备核查是联合国根据与出兵国签订的《谅解备忘录》，每季度对出兵国所提供的装备设施进行的综合性检查评估，并作为对出兵国维和设施、装备予以经济补偿的根本方法和重要依据。

核查当日，核查官们以查阅资料、实地查看、观看演示、现场询问等方式对我维和工兵分队所属的主要装备、自我维持装备和综合性保障装备三个大项，涉及车辆机械、武器弹药、生活设施、战备物资、医疗设备等20类3000余件（台、套）物资器材进行了全要素、全员额、全方位的检查评估，详细检验评估了分队千余件物资器材的数质量情况和战技术性能。

核查过程中，我分队官兵结合自身岗位，详细准确介绍所配备物资器材的数质量情况和武器装备战技术性能，并按照标准作业程序对各类装备器材现场进行娴熟的操作演示，有核查小组根据实际情况现场评估，全面展示了我维和工兵分队遂行任务的能力。

经过近5个小时的检查评估，我维和工兵分队高标准通过此次装备核查。核查人员高度赞誉我维和工兵分队在一年的任务期内全时保持装备器材性能优良、仪器设备功能完善、官兵操作规范娴熟，这为联刚稳定团各项工程施工任务的顺利完成奠定了坚实基础。

据悉，此次核查正值任务期即将结束、各项工程任务收尾之际，各类大型工程装备完成任务逐批返营，长期动用需要大维修、大保养。我维和工兵分队在稳步推进任务期工程收尾工作的同时，高度重视此次核查工作，科学制定各类装备维修保养计划，组织人员对部分老旧装备进行重点维修，为顺利通过核查创造了有力条件。

“一年以来，我们扎根岗位，坚守站位，密切关注装备状态，持续优化装备性能，保证了在位车机装备全部、全时达标。”分队装备助理王胤霁说，在接下来的时间里，将继续完善装管工作的科学性、协调性，全面细致保障好分队的装备需求，争取为国际维和事业做出更多更大贡献。

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