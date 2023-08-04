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津巴布韦总统出席中国援建火电站扩容项目投产仪式

2023年08月04日11:18 | 来源：新华网
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　　新华社津巴布韦旺吉8月3日电（记者张保平）津巴布韦总统姆南加古瓦3日出席旺吉火电站扩容项目投产仪式时说，感谢中国政府对津经济社会发展给予的宝贵支持。

　　这是姆南加古瓦今年以来第三次出席中企承建项目的交接仪式。姆南加古瓦在巡视电站后致辞时表示，旺吉火电站扩容项目投产将有力推动津现代化和工业化进程，欢迎更多中国企业对津能源和电力领域开展投资。

　　中国驻津巴布韦大使周鼎表示，旺吉火电站扩容项目是“一带一路”框架下中国政府提供优惠信贷支持的旗舰项目，是津独立以来最大的基础设施项目，是中津两国传统友谊的又一丰碑。

　　津能源与电力发展部长苏达表示，旺吉火电站扩容项目投产是津巴布韦能源史上的里程碑，为该国提供了可靠且可承受的可持续能源，有利于提高人民福祉，也符合津巴布韦“2030愿景”。

　　旺吉火电站扩容项目由中国电建承建，中国进出口银行提供贷款。电站改扩建工程于2018年6月正式开工，是中国电建在非洲的首个投建营一体化项目。2023年上半年，7号、8号两台机组成功并网，总装机容量达到670兆瓦，将满足津巴布韦全国一半的用电需求，极大缓解津用电短缺。

(责编：刘叶婷、刘洁妍)

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