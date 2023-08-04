人民网约翰内斯堡8月3日电 （记者邹松）当地时间8月3日，中国（江西）第18批援乍得医疗队在中乍友谊医院成功举办中乍首届传染病防治学术交流会，会议由医疗队队长王汉江主持，来自中乍两国50余名医护人员进行了学术研讨。

图为学术交流会合影。中国援乍得医疗队供图

交流会以“新思维、新防护”为主题，旨在探讨乍得传染病防控所面临的形势和挑战，助力乍得传染病防治理念和技术升级。来自中乍两国的医学专家分别开展精彩讲座，畅谈诊治经验，交流学术心得。

医疗队传染科副主任医师黄文光、翻译符晓燕共同就《传染病的管理》进行了专题授课。首先分析联合国有关疟疾、伤寒等历年相关统计学数据，直观展示非洲国家传染病发病现状。接着，对比中乍两国传染病防控路径，毫无保留地传递中国成功方案。最后，通过典型病例分享，强调不断增强对传染病预防、救治和科研的关注和投入力度，强化疾病管理的专业化、科学化、规范化建设，切实降低疟疾和伤寒的发病率和死亡率。

图为九江市第一人民医院传染科副主任医师黄文光授课。中国援乍得医疗队供图

中乍友谊医院儿科主任慕萨根据自身临床经验，结合当地实际，阐述疟疾的临床分型和具体表现，并介绍了如何根据病情不同进行分级药物治疗。他从国家、医院和家庭三个层面简要讲述了应对传染病采取的措施，强调增加医学科普宣教，优化国民素养；培养专业技术，壮大医护队伍；改变生活方式，控制发病源头。儿科护士长阿米勒通过对6月份该科室传染病收治情况通报，说明目前传染病患儿众多，危急重症同样不在少数。他表示，如何科学管理传染病迫在眉睫，积极为全民提供及时有效的医疗服务是中乍两国医生共同的追求。

图为中乍友谊医院儿科主任伊萨·慕萨·玛哈杜授课。中国援乍得医疗队供图

图为中乍友谊医院儿科护士长穆罕默德·阿米勒·阿里授课。中国援乍得医疗队供图

会场学术氛围浓厚，专家授课精彩。两国医务人员就如何控制传染病病源、切断传播途径和保护易感人群等做了深度沟通。通过交流，切实提升了乍方传染病防治水平，为早预防、早发现、早诊断、早治疗起到积极的推动作用。

图为学术交流会现场。中国援乍得医疗队供图

中国（江西）第18批援乍医疗队队长王汉江表示，医疗队抵乍工作以来，身临其境感受到了当地自然条件恶劣，以及传染病对乍得人民和在乍华人的身体健康的严重影响。如何在乍得减少甚至消除疟疾、伤寒病等传染病，是未来几年、几十年都需要聚焦的问题。中国医疗队将会为乍得传染病防控持续发力，为乍得人民健康作出积极的努力和贡献。

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