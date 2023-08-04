本报记者 袁 泉 文/图

参与活动的青少年合影留念。

同跳一支舞，同唱一首歌……在西藏林芝米林县中学，来自粤港澳大湾区的青少年与当地青少年手拉手跳起锅庄舞，还共同唱响了《我和我的祖国》。

这是“林海情深·粤动高原”——广东珠海市青少年交响乐团、合唱团赴藏演出暨珠港澳青年人才研习交流营中的温暖一幕。7月26日至8月2日，活动走进西藏林芝，197名珠港澳青少年和青年人才参加活动，“湾区明珠”与“雪域明珠”跨越山海、青春牵手。

本次活动由共青团珠海市委、共青团林芝市委、珠海市青联、广东省第十批援藏工作队米林县（珠海）工作组主办。共青团珠海市委书记侯文涛表示，希望以文化文艺为媒介，促进港澳与内地青年交流交融，让民族团结、爱我中华的种子在青少年心中生根发芽、开花结果。

珠海自2016年起对口支援西藏米林，从南海之滨的经济特区到青藏高原的花谷药洲，从伶仃洋畔到雅鲁藏布大峡谷，两地虽相隔3000多公里，却始终“林海情深”。青少年文艺文化交流是珠海对口支援的重要项目之一，本次活动是近年来两地之间规模最大、形式和内容最丰富的青少年交流活动之一。

活动期间，主办方先后在米林县白鹭文化广场、林芝会展中心、鲁朗小镇举办了3场珠港澳—西藏林芝青少年交流音乐会。珠海市青少年交响乐团、合唱团和林芝市艺术团、米林县艺术团等团体联袂登场献演，现场既有《红旗颂》《林芝是个好地方》等振奋人心的红色旋律，也有《贝多芬第五交响曲》《斯拉夫舞曲》等世界名曲。“以文会友，以艺通心。”珠海市青少年交响乐团团长胡敏说，文艺是最好的交流方式，让同学们的心靠得更近，手也拉得更紧了。

珠港澳青年人才研习交流营是珠海市青联“港澳青年看祖国”重点项目，14位港澳青年受邀参与了本次活动。大家不仅全程观看了3场交流音乐会、参加了青少年结对结亲活动，还到全国援藏展览馆、米林农场、鲁朗小镇等地参观考察，与西藏青年代表就民族团结、创新创业等方面进行深入交流。在珠港澳—西藏林芝青少年交流音乐会（鲁朗专场）上，珠港澳青年代表合唱《如愿》，还与西藏青少年在雪山之下、林海之中动情演绎《天路》，唱响团结奋进的青春强音。

“不仅用脚步丈量伟大祖国的大好河山，更用心感受中华民族、中华文化的魅力活力，在精神洗礼中不断坚定与党同心、建功湾区的信心决心。”珠海市青联副主席马志文说。澳门经济民生联盟主席刘家裕表示，此行了解到很多西藏历史文化，也欣赏到了林芝的美丽景色，希望可以多创造机会让大湾区与西藏的青少年多交流多互动。珠海市青联港区常委蔡嘉苓颇有感触地说，第一次到西藏，感受到祖国边疆地区的发展变化，以及国家对西藏各方面的支持，祝福西藏的明天更加美好。

“心与心相连，梦与梦相通，这是跨越山海的青春牵手，也是民族团结的青春强音。”共青团林芝市委书记索珍表示。

（本报拉萨8月3日电）

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