新华社联合国8月3日电 中国常驻联合国代表张军3日在出席安理会冲突与粮食安全问题高级别公开辩论会时表示，粮食不安全本质上是全球范围内发展不充分不平衡的结果，在粮食安全问题上行动胜于一切，中国一直以积极行动为维护国际粮食安全作出贡献。

张军表示，当前全球粮食安全形势更加严峻，中方支持联合国机构发挥专业优势和协调作用，动员国际社会特别是发达国家加大人道援助力度，缓解有关国家人民的燃眉之急。国际社会要共同行动，推动安理会第2417号等决议要求落地见效，坚持政治解决争端，阻断冲突与饥饿之间的恶性循环。

张军表示，粮食危机同其他传统非传统安全问题相互交织。没有国际社会的共同安全，就很难有持久的粮食安全。国际社会要牢固树立共同安全理念，坚决反对单边制裁、“脱钩断链”、破坏市场秩序、打压别国企业等影响国际粮食安全和全球合作的行为。中方敦促有关国家立即停止此类既缺乏法律事实依据、也有违公平正义的做法。

张军强调，要将粮食问题放在全球宏观经济政策协调和可持续发展的大框架中加以应对。发达国家应取消不合理的农业补贴，采取负责任货币政策，减少输入性通胀、汇率波动等因素对发展中国家粮食安全的冲击。同时要切实兑现官方发展援助承诺，不能搞技术封锁、“小院高墙”那一套，而应加快生物、数字、空间等技术转移应用和知识分享，为发展中国家加强能力建设和持久发展创造更好条件。

张军指出，粮食危机的最大受害者无一例外都是发展中国家，这同长期以来不公正、不合理的粮食生产贸易体系和国际治理体系密切相关。国际社会要以今年9月可持续发展目标峰会和明年未来峰会为契机，从制度、规则层面完善国际粮农治理，重点是增加发展中国家代表性、发言权和决策权，取消单边制裁措施对粮食生产和出口的限制，打击投机资本和价格垄断，打造安全稳定、畅通高效、开放包容、互利共赢的产供链体系，构建更加公平合理的国际粮食贸易秩序。

张军强调，在粮食安全问题上行动胜于一切，中国一直以积极行动为维护国际粮食安全作出贡献。中国提出全球发展倡议、国际粮食安全合作倡议，倡导粮食领域务实合作，同140多个国家和地区开展农业合作，向发展中国家推广1000多项农业技术，为80多个发展中国家培训超过1.4万名杂交水稻专业技术人才，在非洲启动建设13个农业发展与减贫示范村，向有需要的国家提供紧急粮食援助。未来中国将继续同世界各国一道，为维护全球粮食安全作出更大贡献。

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