新华社维也纳8月3日电（记者刘昕宇）俄罗斯能源与安全研究中心主任安东·赫洛普科夫日前在维也纳表示，关于美英澳三国核潜艇合作的信息不透明，这种合作加剧了核扩散风险，冲击国际核不扩散机制，严重威胁地区安全稳定。

中国军控与裁军协会和俄罗斯能源与安全研究中心2日在奥地利首都维也纳举办“美英澳核潜艇合作核扩散风险”研讨会，并在会上发布《美英澳核潜艇合作对核不扩散机制和全球安全的风险》联合研究报告。赫洛普科夫会后接受记者采访时表示，美英澳核潜艇合作违背了《不扩散核武器条约》的精神，对国际核不扩散机制构成严峻挑战，该计划带来的诸多风险应得到妥善处理。

他说，尽管美英澳三国宣称会保证核潜艇合作计划的透明度，但目前已披露的相关信息不足。此外，美英澳三国试图援引国际原子能机构全面保障监督协定第14条规定，与该机构秘书处闭门谈判达成相关安排，从而将其他国家和专家排除在讨论之外。

“美英澳三国的这些做法不仅冲击《不扩散核武器条约》，更将威胁国际原子能机构的权威性。” 赫洛普科夫说。

谈到美英澳核潜艇合作对地区和全球安全构成的风险时，赫洛普科夫指出，该合作将让澳大利亚这个无核武器国家获得足以影响地区战略稳定的军事技术、导弹和运载工具，可能加剧地区军备竞赛。

赫洛普科夫当天在研讨会上表示，各国应通过合作共同应对这些风险和挑战，共同寻求解决方案，维护国际核不扩散机制。他敦促美英澳三国保证合作透明度，并建议国际原子能机构成员国和机构理事会参与到相关保障监督安排的制定过程，确保相关安排能维护《不扩散核武器条约》和国际核不扩散机制。

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