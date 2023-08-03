新华社北京8月3日电 外交部发言人3日就中国台湾地区副领导人赖清德拟“过境”窜美答记者问。

有记者问：据报道，台湾民进党当局2日宣布台湾地区副领导人赖清德将于12日自台出发赴巴拉圭出席巴总统就职典礼，往返“过境”美国纽约、旧金山。发言人对此有何评论？

发言人表示，中方坚决反对任何形式的美台官方往来，坚决反对“台独”分裂分子以任何名义、任何理由窜美，坚决反对美方以任何形式纵容支持“台独”分裂分子及其分裂行径。

发言人说，台湾问题是中国核心利益中的核心，是中美关系不可逾越的红线。中方敦促美方恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，切实履行美国领导人作出的不支持“台独”等承诺，停止美台官方往来，停止升级美台实质关系，停止向“台独”分裂势力发出错误信号，不得安排赖清德“过境”窜美。中方将密切关注事态发展，采取坚决有力措施捍卫国家主权和领土完整。

“我们正告民进党当局，‘台独’没有出路，媚美卖台祸害台民众，任何勾连外部势力谋‘独’挑衅的行径都注定以失败告终。”发言人说。

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