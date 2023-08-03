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胡同里的外国艺术家：为北京画一本“纪念册”

褚梦琦 叶列娜
2023年08月03日21:13 | 来源：人民网-国际频道
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柳芭（Liuba Draws）是个热衷于用色彩描述世界、表达内心感受的俄罗斯独立插画师。在北京生活的十余年里，她用脑洞大开的创意和诙谐幽默的表达，描绘出一个多姿多彩的北京——胡同口拉家常的大爷大妈、胡同里各种凌乱而又有致的街景、热情的出租车司机、马路上拉板车的师傅、为通勤者提供服务的煎饼摊……这些“老北京”们眼中稀松平常的小事，都成为她别具一格的素材。有人说，看过她的作品的人，都会无一例外地爱上中国。

俄罗斯插画师柳芭接受人民网记者采访。人民网 张若涵摄

俄罗斯插画师柳芭接受人民网记者采访。人民网 张若涵摄

在中国行走 为北京停留

“来到中国，可以说是机缘巧合，也可以说是命中注定。”高中毕业后，柳芭打听到伊尔库茨克国立大学和辽宁大学有一个双学位项目，于是在开放日之际来到伊尔库茨克国立大学了解情况。“当听往届学生说起在中国的学习生活是多么的有趣，能去国外开拓眼界是多么的有意义……我当时就想，我也要和他们一样。”柳芭回忆道。

在沈阳学习的一年半期间，柳芭曾去中国各地游历，北京的包容给她留下了最为深刻的印象。首先是物理意义上的，在她看来，中国有些城市给人的感觉是拥挤的。北京的街道很宽阔，即使人再多，也能感觉到空气中的一丝宽敞。柳芭赞叹，传统和创新、历史与现代在北京都能找到适合的土壤，“我喜欢这里时空交错般的空间感”。

柳芭的部分插画作品。人民网 张若涵摄

柳芭的部分插画作品。人民网 张若涵摄

这种包容更是心理意义上的。据柳芭介绍，早些年间，相对于插画，中国人更偏爱水墨画、油画等传统绘画艺术。而现在，人们能体会到插画作品一笔一画间流露出的那种人情味，并愿意为此买单。更有意思的是，在这片神奇的土地上，种下一颗外来的种子，还能结出自己的果实。柳芭回忆起自己2007年刚来中国的时候，喝咖啡还没有那么普遍，而现在，中国人已经研制出各种口味的咖啡，把这种舶来品喝出了自己的特色。

“假以时日，插画艺术在中国也一定会有一个光明的未来，你只需要稍加等待。”在中国生活了一段时间后，柳芭表示，中国就是适合自己生长的那片土壤。“我对这个世界的了解是从中国开始的。中国给予我思维的可塑性，带给我开放和理性的态度。这里不仅是我生活的地方，更是塑造我心灵的地方。”

胡同里的“多巴胺女孩”

柳芭在胡同里采风。人民网 张若涵摄

柳芭在胡同里采风。人民网 张若涵摄

“我觉得很难用一种颜色来形容北京。”当被问及“她眼中的北京是什么颜色”时，柳芭面露难色。柳芭是个热衷于用色彩描述世界、表达内心感受的女孩。她偏爱色彩明快的画作，也常常穿着鲜亮醒目的服装出门。“作为古都，北京在传统意义上是红色和金色的。但这两种颜色难以涵盖北京的全貌，除此之外还有青砖灰瓦的老胡同， 这也是北京的代表色之一。”

“胡同是我不竭的灵感来源。”在没有灵感的时候，柳芭经常穿着色彩鲜艳的衣服在胡同里转悠，试图捕捉一些有趣的细节。“我经常在作品中刻画这些平凡生活的场景。然而生活的细节是很难凭空想象出来的，只能亲眼去观察，比如这里的老百姓经常把鞋子晾在窗台上。游客可能不能百分百理解我的画，但住在这里的人一定会理解这里面所有的细节。”柳芭介绍道。

“在我看来，胡同最美的风景都在屋檐之上。当你从高处俯瞰时，一切都会变得有些不同。”柳芭分享了自己最喜欢的一幅作品：钟楼静静矗立一旁，天空被朝霞染红，老爷爷站在屋顶上把鸽子放出去，任它们划破平静的天空......“一些‘老北京’们告诉我，他们已经对这样的景象司空见惯了。但作为一个外国人，我的视角和感受则完全不同，我觉得这真的太酷了！”

柳芭向人民网记者展示自己的作品。人民网 张若涵摄

柳芭向人民网记者展示自己的作品。人民网 张若涵摄

在柳芭看来，胡同里的生活看似平凡，实则充满张力。”尽管北京是一个超级大都市，这里有着数不尽的繁华。但与此同时，这里还留有旧生活的痕迹。这些痕迹非但没有游离在城市的边缘，反而在城市的最中心拥有自己的一席之地。“柳芭解释道，这意味着，人们可以在这座超大城市投入某种平凡的生活。张弛之间，是北京人独一无二的生活态度。

为北京画一本“纪念册”

现在的柳芭已经在中国找到了自己的“艺术生活”。“中国正在形成一些年轻化的艺术市场，它们通常不是很大，创作者也不一定在场，只是把作品放在一个小桌上展示和售卖。”柳芭说，“我很喜欢去这样的地方，这里有很多与我志同道合的人，社区的感觉也在某种程度上被营造出来。”

柳芭的部分插画作品。人民网 张若涵摄

柳芭的部分插画作品。人民网 张若涵摄

柳芭也从未停止过对北京的描绘和刻画。在柳芭的摊位上，摆放着各式各样以北京为主题的小纪念品，如明信片、磁力贴、小插画等。“我想为在北京生活过或来过这里的人准备一些可以随身携带的东西，以便他们回忆起这个地方。”前不久柳芭还出了一本关于北京的画册。“因为我在这里生活了相当久，我想我有资格出这样一本书，来讲述我热爱的这座城市。”柳芭重复道，“我真的是发自内心地喜欢这里。”

在柳芭看来，自己的作品绝不仅仅是一本“旅游攻略”，介绍故宫什么时候营业、哪里有好喝的咖啡店......它更像是北京的一本“城市纪念册”。“这是一本不会过时的书。”柳芭解释道，这本画册画出了许多在北京生活的外国人的感受，类似的经历让他们在心中产生共鸣；这本书也帮助很多“老北京”们注意到已经被忽视很久的细节，让他们更加热爱这座城市。目前这本画册只有英文版，柳芭希望将来能将它翻译成其他语言。

同时，柳芭鼓励所有来过北京的人像她一样，分享在这里的所见所感。”如果有更多不同的人能从不同的角度发表自己的看法和见解，这将是一件非常有趣的事。“柳芭表示，“不同的视角越多，北京的面貌和图景就会越完整。”

(责编：贾文婷、杨牧)

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