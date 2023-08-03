开罗中国文化中心供图

人民网开罗8月3日电（记者沈小晓）8月1日，由开罗中国文化中心、四川省阿坝藏族羌族自治州委员会、阿坝藏族羌族自治州人民政府主办的“熊猫家园·净土阿坝”文化旅游推介会在埃及开罗举行。

中国驻埃及使馆公使衔参赞兼开罗中国文化中心主任杨荣浩在致辞中指出，中国文化和旅游部推出“你好中国！”旅游推广活动，希望以此次推介会暨启动仪式上的图片展览、美食品鉴、特色赠礼等活动方式，促进中埃文化和旅游交流，向埃及民众介绍中国旅游资源。尤其希望有开拓中国市场意愿的埃及旅游企业与中心一道，为便利两国公民出国旅游做出努力和贡献。

四川省人大常委会副主任、阿坝州委书记刘坪刘坪指出，以大熊猫和九寨沟为代表，阿坝州具有享誉世界的文化和旅游资源，目前正在全力打造国际生态文化旅游目的地。阿坝州将始终秉承国际化思维，全力推动国际文化和旅游合作，努力打造对外文化和旅游交流与合作的新平台。希望通过此次推介会进一步深化阿坝州和埃及在旅游推广、人文交流和经济贸易等领域合作。同时也热忱欢迎埃及人民到阿坝州旅游观光、投资兴业。

埃及旅游和文物部旅游促进局主席阿姆鲁·艾尔卡迪在致辞中表示，埃中两国历史源远流长，友谊历久弥坚，文化和旅游合作联系日趋紧密。此次活动对加强埃中两国人文交流和旅游企业合作具有重要意义。埃及也欢迎更多中国旅游企业来埃投资，建立友好合作伙伴关系，为两国人民带来更多福祉。

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