新华社首尔8月3日电（记者陆睿 孙一然）韩国超导和低温学会2日发布新闻公报表示，将组建一个专家验证委员会，对近期韩国一研究团队声称成功合成的室温超导材料“LK-99”进行科学研判。

新闻公报说，现阶段基于两篇存档论文和公开的影像，很难得出结论说“LK-99”是室温超导体，仍需开展进一步的科学验证，因此该学会决定成立一个专家验证委员会进行相关的实验及理论研讨。验证委员会成员来自该学会的物理、材料、电气和机械领域的会员。

据韩国超导和低温学会的消息，韩国成均馆大学、高丽大学和首尔大学等正在进行“LK-99”的复现实验，如果“LK-99”的研究团队愿意提供样本，将交由其他研究机构重新进行深入评估。

韩国超导和低温学会会长崔景达表示，如果室温超导体被验证成立，那么将是对科技领域产生巨大影响的划时代研究结果，但此次研究没有经过学术验证就公开，他对后续产生的经济和社会影响表示担忧。

韩国一研究团队7月22日在预印本网站arXiv上发布论文说，他们研发的一种被命名为“LK-99”的材料具备超导性，超导临界温度在127摄氏度左右，而且在常压下就具备超导性。韩国团队的研究成果引起大量关注的同时，也受到不少学者的质疑。预印本网站通常是开放平台，主要是方便科研工作者上传自己的研究成果供同行快速分享交流。

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