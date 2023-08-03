新华社兰州/布达佩斯8月3日电 题：一座民心相通的“健康桥梁”

新华社记者

一缕药香，跨越古今。早在2000多年前，中医药就沿着古丝绸之路传向世界；在“一带一路”倡议发出的十年间，中国传统医药继续漂洋过海，在世界上搭建起一座座“健康桥梁”，促进各国交流互鉴。

甘肃中医药大学针灸推拿专业的土库曼斯坦留学生迪达（右）在老师指导下为患者进行针刺治疗（7月28日摄）。新华社记者 陈斌 摄

78岁的弗赖纽·约瑟夫老先生是匈牙利一名生物学教师，患有听力障碍。这天他在孩子的陪伴下，来到首都布达佩斯英雄广场附近，走进匈牙利与甘肃合作成立的岐黄中医药中心。匈牙利岐黄中医药中心负责人陈震和来自甘肃的外派专家张海芳热情地接待了弗赖纽。

经过一段时间的中医药治疗，弗赖纽不用助听器也能正常与人交流了。“匈牙利医生告诉我，由于我年事已高，他们无法帮助我。”弗赖纽告诉新华社记者，他在匈牙利四处求医无果，最终在中医这儿找到了希望。

甘肃中医药大学针灸推拿专业的塔吉克斯坦留学生纪明哲（左）和土库曼斯坦留学生迪达在甘肃中医药大学附属医院的病房外交流（7月27日摄）。新华社记者 陈斌 摄

乘着“一带一路”东风，中医药走出国门不断用实力“圈粉”。2013年以来，甘肃省在匈牙利、白俄罗斯、泰国等12个国家建设了16家海外中医药中心或中医学院，持续开展中医诊疗、义诊、教育培训等工作，共诊疗患者约8万人次，扩大了中医药在海外的“朋友圈”。

张海芳今年1月份来到匈牙利岐黄中医药中心工作，目前已在当地接诊几百位病人。短短半年时间，就让张海芳切身感受到中医药的影响力。她说，匈牙利民众对中医的认可度很高，直呼中医“太神奇”。

甘肃中医药大学党委书记、教授王学军说，中医药以独特的生命观、健康观、疾病观、防治观，充分彰显了中华优秀传统文化的精神内核，日益产生广泛而强烈的国际共鸣。

7月20日，在匈牙利布达佩斯匈牙利岐黄中医药中心，甘肃外派专家张海芳在为患者做针灸治疗。新华社发（弗尔季·奥蒂洛摄）

在东南亚的岐黄泰国中医药中心，前来就诊的患者约90%为泰国本地人。岐黄泰国中医药中心负责人虎炎说，中医药在泰国受宠，离不开华人的就医习惯。“泰国华人长久以来很好地保留了中国传统文化习惯，中医药在泰国的华人华侨当中一直颇具知名度，不少华人华侨还坚持把中医药作为首选的治疗保健手段。”

虎炎是泰国籍华人，她多年为中医药在泰国的落地生根来回奔忙。在虎炎的代理下，中国多家医药企业的主要产品被泰国民众所接受，90种中成药在泰国注册，350味中药的颗粒剂获得政府批准进入泰国。

“借助泰国发达的旅游业，中医药又被其他国家游客体验和喜爱，我相信中医药及其保健品在泰国具有非常巨大的开发潜力。”她说。

7月20日，在匈牙利布达佩斯匈牙利岐黄中医药中心，中心负责人陈震（右）和甘肃外派专家张海芳一同讨论。新华社发（弗尔季·奥蒂洛摄）

中医药一边展示着中国“人草相依”的形象，一边向世界传递着东方生命智慧和哲学思想，并为助力构建人类卫生健康共同体提供启迪。这种魅力，更推动全球不同肤色的“中医迷”，不远万里来到中国学中医。

在甘肃中医药大学古色古香的书桌前，一位“洋面孔”手捧中医学书籍和古汉语字典，埋头阅读。这位22岁的小伙中文名叫纪明哲，来自塔吉克斯坦，是一名针灸推拿专业大三年级学生。

实操课堂上，他手拿银针，站在中医老师的身旁仔细观察针灸手法，并在道具上反复尝试扎针。“没想到人体有那么多穴位，而且在不同部位用到的银针规格也不一样，我真担心搞混淆了。”他笑着说。

甘肃中医药大学针灸推拿专业的土库曼斯坦留学生迪达（左）在甘肃中医药大学附属医院护士的指导下为患者进行拔罐治疗（7月28日摄）。新华社记者 方欣 摄

甘肃中医药大学为海外学医者提供学历教育的机会。这些年，有来自吉尔吉斯斯坦、哈萨克斯坦、韩国、老挝、缅甸、也门、塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦和加拿大等11个国家的近百名本科、硕士和博士学历留学生在此学习。

我国发布的《推进中医药高质量融入共建“一带一路”发展规划（2021-2025年）》提出，“十四五”时期，中方将与共建“一带一路”国家合作建设30个高质量中医药海外中心，向共建“一带一路”国家民众等提供优质中医药服务。

7月21日，在泰国曼谷岐黄泰国中医药中心，一名医生在为患者诊脉。新华社记者 林昊 摄

7月20日，在匈牙利布达佩斯匈牙利岐黄中医药中心，中心负责人陈震（左）在为患者弗赖纽·约瑟夫把脉。新华社发（弗尔季·奥蒂洛摄）

一把草药、一根银针，在历史长河中守护华夏民族繁衍生息，也在新冠疫情流行全球之时，为世界应对疾病提供中国方案。

以“甘肃方剂”为代表的中药汤剂不仅多次助力国内各地的疫情防控，还被运往泰国、白俄罗斯等国际抗疫一线。

在匈牙利新冠疫情暴发初期，当地华人中医师在布达佩斯“煮大锅中药”的场景，令陈震记忆犹新。

“甘肃在匈牙利挂牌成立岐黄中医药中心很有前瞻性。历经几年新冠疫情考验，这一机构在抗击新冠疫情中发挥了很大作用。”陈震说，匈牙利岐黄中医药中心免费为当地民众提供增强免疫力的汤药；在布达佩斯唐人街的一些餐厅，向匈牙利民众免费提供“化湿防瘟饮”，帮助人们增强免疫力。

匈牙利岐黄中医药中心接诊的新冠患者，除了来自匈牙利，还有其他欧洲国家，甚至远至中东地区。“中医药不仅为世界人民服务，还增进世界人民的友谊，促进民心相通。”陈震说。（记者：梁军、陈浩、林昊、多蕾、陈斌、罗婧婧）

甘肃中医药大学针灸推拿专业的土库曼斯坦留学生迪达（左）在临床实习中为患者检查眼睛（7月28日摄）。新华社记者 方欣 摄

甘肃中医药大学针灸推拿专业的土库曼斯坦留学生迪达在临床实习中为患者进行火灸治疗（7月28日摄）。新华社记者 方欣 摄

甘肃中医药大学针灸推拿专业的塔吉克斯坦留学生纪明哲（左）在老师的指导下学习直流电离子机器操作（7月27日摄）。新华社记者 陈斌 摄

甘肃中医药大学针灸推拿专业的塔吉克斯坦留学生纪明哲（中）在临床实习中为患者进行直流电离子导入操作（7月27日摄）。新华社记者 方欣 摄

7月27日，在巴西圣保罗，中巴中医药国际合作中心负责人方芳（左）与同事参加视频会议。新华社发（保罗·洛佩斯 摄）

(责编：贾文婷、杨牧)