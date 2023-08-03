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意大利二季度经济表现欠佳 低于外界预期

2023年08月03日16:47 | 来源：人民网-国际频道
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人民网罗马8月3日电 （记者孔歌）意大利国家统计局近日公布数据显示，意大利2023年第二季度GDP环比下降0.3%，同比增长0.6%。与此同时，欧元区经济二季度GDP环比增长0.3%。而此前国际货币基金组织曾预测意大利今年的经济增长速度快于德、法。

今年以来，意大利政府逐步取消了孔特政府时期推出的社会福利项目“公民收入”。最近一段时间，许多人收到了此项福利被削减的通知。

有专家指出，意大利通过复苏计划将从欧盟获得1915亿欧元的欧盟拨款和低息贷款资金，但意政府对于该计划的延迟实施问题，或影响GDP增长。全球需求放缓、信贷条件限制以及货币政策紧缩等因素也造成了意大利制造业疲软。

意大利政府认为，二季度经济的下滑受产业周期、利率以及家庭购买力等方面原因影响。旅游和服务业上的良好表现将在一定程度上抵消制造业方面的增长放缓，有助于意大利经济增长，实现意大利经济和财政部设定的2023年GDP增长1%的目标。

意大利国家统计局数据显示，该国7月通胀率较上月有所降低。

(责编：曹欣悦、杨牧)

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