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胡同里的艺术家：木版画里的可爱中国 

2023年08月03日15:00 | 来源：人民网-国际频道
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人民网北京8月3日电 （陈思、玄番登史江）左手鸟笼右手蒲扇，身穿白背心顶着啤酒肚……是夏天纳凉的大爷吗？不，是大熊猫！在日本木版画艺术家丁未堂的笔下，拟人化的大熊猫穿梭在北京的大街小巷，时而化身老北京胡同里遛弯儿的大爷，时而置身于古代，在故宫驻足思考人生……

图为丁未堂创作的熊猫系列明信片。人民网 玄番登史江摄

图为丁未堂创作的熊猫系列明信片。人民网 玄番登史江摄

丁未堂曾在中央美术学院学习了三年木版画，毕业后选择留在中国工作。在北京颇具历史的胡同杨梅竹斜街的一家名为“乾坤空间”的艺术工作坊里，展示着丁未堂画作里可爱又生动的中国。

源于热爱 “中国色彩的生命力令人震撼”

图为丁未堂的木版画作品《婚礼车队》。丁未堂本人供图

图为丁未堂的木版画作品《婚礼车队》。丁未堂本人供图

提到年画，很多人可能会想到白白胖胖的娃娃抱着一条金鱼的画面。丁未堂来中国的理由之一，就是喜欢杨柳青木版年画。除了杨柳青木版年画，丁未堂还被解放前后流行的黑白宣传画所吸引。听说中央美术学院有一位教授是画宣传画的名家，丁未堂就慕名来到中国，到中央美术学院学习。

中国美术有什么吸引力？在丁未堂看来，是“色彩”。“中国美术的色彩，太令人震撼了。是那种扑面而来、直击心灵的生命力。” 丁未堂说，如果能够回到古代，她最想去汉代亲眼看看那些汉墓里的画像砖。“那些画像砖和石像，经过了千年的时光，依然有震撼人心的美。尽管色彩和形状很朴素，但我能感受到它们的力量。创作那些‘作品’的审美眼光，是中国美术的根基所在。”

步履不停 “我不会放弃木版画，还要把它传承下去”

图为丁未堂的木版画作品《春运火车站》。丁未堂本人供图

图为丁未堂的木版画作品《春运火车站》。丁未堂本人供图

在工业化时代，很多工艺品已经实现了机器批量生产。但是丁未堂制作的木版画作品，还是按照传统方法，手工制作。“乾坤空间”的经营者王京介绍，从雕刻木版，到套色，并不像看起来那么容易。因为是全手工制作，做出的成品几乎没有两张完全一样的，这也是手工的魅力所在。“她坚持用传统方法向大家展示这种工艺，用画作将可爱美丽的中国展现给外国的朋友。无论是对传统手工艺的传承，还是对中国文化的传播，都做出了贡献，是很值得尊敬的。”

在丁未堂的作品里，不仅能看到传统工艺，也有很多潮流的点子。最近，丁未堂在尝试用夏布作画。“其实在日本奈良时代和中国唐代，夏布是非常常见的衣物面料。现在人们不再穿夏布导致生产量急剧减少，甚至快要消失了。我想把它们做成作品，用我自己的方式把它们留下来。”丁未堂说，“说到创新，其实我在创作中没有这个意识。创作对我来说，就是和自己手艺的较量和比拼。我不会刻意去迎合当下的流行，或是给自己设定目标，我只是选择最近感兴趣的材料，然后做成好的作品。”

图为丁未堂创作的木版画及木版。人民网记者 张若涵摄

图为丁未堂创作的木版画及木版。人民网记者 张若涵摄

除了创作，丁未堂现在也开始开班授课。丁未堂认为，她现在研究的濒临失传的技艺，是千百年前人们留下的宝贵财富。而把这份技艺传给更多热爱的年轻人，“是我们这些‘年龄稍长’的人义不容辞的责任”。

在中央美术学院读书的时候，曾有同学问丁未堂，“听说很多日本女性结婚后就不再工作了。等你毕业回到日本，肯定也不会再做木版画了。” “我想对当时的同学说，我不仅没有放弃木版画，还找到了自己的风格，我会一直画下去，”丁未堂说。

(责编：曹欣悦、杨牧)

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