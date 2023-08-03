图为瓷器修复艺术家王京。人民网记者 张若涵摄

人民网北京8月3日电 （陈思、玄番登史江）在北京杨梅竹斜街，有一处以文化展示和艺术体验为主题的工作坊，名为“乾坤空间”。它的入口低调狭窄，颇有些与世隔绝的味道。而一旦踏足其中，目之所及尽是琳琅满目的艺术作品，顿时豁然开朗。

杨梅竹斜街是一条有着500多年历史的老胡同，近年来经过设计改造，如今的杨梅竹斜街既古朴文艺，又时髦前卫。除了书店、咖啡店、设计工作室等文艺气息浓厚的店铺，还有很多原住民，保留了胡同原有的味道，可近距离触摸到老北京的生活。

“‘乾坤’，可以理解为男女，也可以理解为天地，也可以理解为东西南北……‘乾坤’是包罗万象的。就像文化一样，文化没有国界，大家都可以参与到其中来，所以我们取名叫‘乾坤空间’”，经营这间工作坊的瓷器修复艺术家王京说。

“多元展示中国文化和古都北京的风貌”，“乾坤空间”的定位与杨梅竹斜街的气质高度一致，于是王京就将工作坊开到了这里。

看外国艺术家画中国

在“乾坤空间”，展示着两位外国艺术家的作品。一位是来自俄罗斯的艺术家，名叫Liuba。在一次义卖活动上，王京结识了Liuba。“我从消费者的角度买了很多她的画，回去送给朋友后，他们都说非常喜欢。她的画大多取景于日常，真实、熟悉，格外打动人，一看就觉得‘这很中国’”，王京说。另一位是来自日本的木版画艺术家丁未堂，她创作的以熊猫为主题的拟人化作品深受大家喜爱，还结合北京奥运会、APEC、国庆等时间节点进行创作，记录下了很多难忘的瞬间。“我自己是北京人，每天生活在熟悉的环境里，很多事情并没有特别关注，但是一些外国的艺术家能够以独特的视角发现北京的魅力。我希望去鼓励和支持这样的艺术家去做这样的创作。”

为外国艺术家提供展示作品的空间，始于欣赏，更重要的是感动。王京说，与两位艺术家的相识都已超过10年，早期她们没有粉丝，也没有店面。只因热爱，她们便孜孜不倦地投入大量时间和精力，坚持在自己的领域内深耕艺术创作。正是有了她们的努力，中国的人文历史、城市风貌才被更多外国的朋友所了解、所喜爱，这一点本身就很值得尊重。

一枚地砖背后的中外文化交流

“乾坤空间”里展示着一枚乾隆时期的地砖图样，据悉是目前世界上发现的最早的地暖砖。地砖上既绘有中国佛教的曼陀罗花、缠枝莲，又有菱花纹样。菱花并不是中国的传统纹样，而是古代欧洲宫廷非常盛行的纹样。

两百多年前，这枚地砖见证了中西方文化的交融；两百多年后，一位来自德国的艺术家参与了这枚地砖图样的复原拼接。王京介绍，这位德国艺术家非常热心地参与了这个项目，他认为诞生于乾隆年间的这枚粉彩地砖，与他见过的欧洲宫廷色彩非常相似，这枚地砖让他找到了强烈的归属感。而且，作为一名外国人，能够参与到两百多年前中国文物图样的复原，让全世界的人得以看到它原来的风采，是值得骄傲的事情，也是很有意义的事情。

十多年来，王京发现了一个很有趣的变化。“以前大家只是购买一个古陶瓷冰箱贴这种文创产品就感到很满足。后来越来越多国内外的朋友们不满足于只是把它买回家，而是需要了解更多背后的文化或知识。”王京说，她希望将“乾坤空间”打造成一个国内外文化交流碰撞学习的平台。“艺术家Liuba和丁未堂通过自己的创作，将中国的历史文化、古都北京的风貌进行了展现，在展现的过程中她们还融入了自己的理解，加入了自己民族的工艺。我对她们既有尊敬，同时又有一点小小的骄傲。因为有很多国外的朋友愿意去理解、诠释我们的文化。我觉得挺值得自豪”。

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