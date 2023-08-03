新华社东京8月3日电 综述：日本今年夏天持续异常高温

新华社记者钱铮

受势力强劲的太平洋高压影响，日本今年夏天持续异常高温天气。在7月份，日本全国许多地方连日观测到最高气温超过35摄氏度的天气。气象厅表示，全球气候变暖加上厄尔尼诺现象是今夏日本全国高温的主要原因，预计八九月份高温还将持续。

日本媒体对气象厅观测数据的分析显示，今年7月日本全国平均气温为25.96摄氏度，为120多年来同期最高。上一次7月平均气温最高纪录是1978年的25.58摄氏度。7月27日，大阪府枚方市最高气温39.8摄氏度，创今年日本各地气温新高，这一气温也接近日本观测史上7月最高的41.1摄氏度。东京中心城区今年7月有13天最高气温超过35摄氏度，为历史同期最多。

防暑降温商品今夏热销。大街上不时可以看到戴着冷感脖圈和便携式风扇的行人，药妆店都把冷感喷雾、冷感口罩、降温湿纸巾摆到显眼位置，电商平台推出各类清凉商品，包括空调电扇等家电、消暑食品饮品、冷感衣物和床上用品等。

高温导致中暑人员激增。总务省消防厅数据显示，截至7月30日，当月有35人因中暑死亡。另外，7月3日至9日全国共有3964人因中暑被送医急救，10日至16日的一周达8189人，17日至23日增加到9190人，24日至30日的一周破万、达11765人。

日本专家警告，酷暑还会带来其他健康风险。东京大学研究生院医学系研究科教授桥爪真弘说，随着全球变暖，一些传染病媒介生物生态发生变化，导致疟疾、登革热等传染病扩散。比如，登革热的主要传播媒介是埃及伊蚊和白纹伊蚊，全球变暖导致它们的生息地逐渐北上，日本本州岛最北的青森县就曾发现白纹伊蚊。

日本大部分地区梅雨季节要持续到7月中下旬，因此日本夏季往往8月份比7月份更加炎热。日本政府今年5月出台“中暑对策实行计划”，要求灵活应用气象厅发布的中暑警戒警报，合理利用并完善急救运送和急救医疗体制，到老年人家中巡视，防止热岛效应等。

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