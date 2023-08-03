余颖、施雪彦

初夏的巴斯，满眼皆绿。英国制片人、英国野马制作公司夏洛特·琼斯谈起4年前中英联手打造的纪录片《中国的宝藏》拍摄点滴，依然如数家珍般，历历在目。

历时一年，琼斯带着英国广播公司主持人阿拉斯泰尔·苏克和团队深入中国博物馆，探索中国顶级文物，将古代瑰宝与中国现代生活相关联，以一个全新的国际视角探索中国古代文明的现代传承。在准备纪录片拍摄期间，琼斯广泛学习了中国艺术史，不仅研读了相关书籍，还细心地为纪录片中涉及的每件文物做好功课。

采访中，她多次表示期待再次回到中国拍摄，找到更多中国观众和海外观众共同感兴趣的题材，用镜头语言讲述贴近中国人生活的故事。

图为夏洛特·琼斯。帕特里克·谢德-西蒙兹摄

新视角呈现当今中国生活

人民网：纪录片《中国的宝藏》还在热播，该片为观众提供了一个观察中国艺术文化的独特视角，请您分享一下背后的创作故事。

夏洛特·琼斯：这是一部通过中国古代瑰宝走进当代中国故事的纪录片。我们拍摄的文物跨越了2000多年悠久的历史，拍摄足迹遍布中国的东西南北，从西安到长沙，再到上海和北京，走遍8个城市。与中国团队合作为拍摄打开了故宫博物院、上海博物馆等许多著名博物馆的大门。

由于片子在BBC上播放，我们以西方视角出发，聚焦并选取了《家族与祖先》《汉字的艺术》《国际化中国》《中国制造》《科技的艺术》《饮食的艺术》等六个能与国际观众产生共鸣的主题来叙述中国故事，观众们跟随主持人的脚步一同踏上寻宝之旅，走进一个传统与现代交融的立体中国。

我们希望以新形式呈现家喻户晓的中国文物，例如，在第四集《中国制造》中，我们将兵马俑与中国当今发达的制造业相关联。兵马俑是中国的代名词，不仅很多游客来西安参观过，秦始皇陵墓中的许多文物还曾在世界各地展出。但进一步了解你会发现兵马俑的制造技术和精美的工艺反映了世界上最早的大规模生产线。现场的策展人和专家也向主持人讲解了兵马俑背后复杂的建设工程。

人民网：片中主持人说，中国的文物资源太丰富了，这种拍摄的广度、深度都是不常见的。拍摄中您有哪些最难忘的经历？

夏洛特·琼斯：我们在拍摄中收获了许多惊喜，特别是对主持人来说。在沈阳我们有幸得以亲睹五代绘画大师董源的真迹。与西方画作相比，山水画给我们一种耳目一新的观感。随后我们前往上海采访当代艺术家杨永亮，专研中国山水画多年后，他将传统中国山水名画代入了数字时代，让观者如临其境，体验沉浸式的虚拟世界。当主持人带上VR眼镜，在沈阳欣赏过的山水画变得栩栩如生，小鹿在林间散步，鸟儿在空中飞翔，多么美妙的体验。

主持人还通过红花轿了解到了中式传统婚礼，并参加了一场现代中式婚礼。他与这对新婚夫妻进行了一次有趣的谈话。新娘觉得，坐轿子无法展现女性独立，所以在入场时使用团扇，遵循一种更古老的传统。在我看来，他们以一种非常有意色的方式将中国传统文化与自己的婚礼融合。

人民网：片中拍摄了20多件顶级文物，呈现了一幅丰富多彩的中华历史文化图卷。您自己最喜欢纪录片中的哪件稀世珍宝？

夏洛特·琼斯：上海博物馆的西周大克鼎给我留下了深刻的印象，它代表了中国人与祖先之间紧密的联系。我们还在清明祭拜仪式中看到了它的现代版本，祠堂中摆放了巨大的长方形鼎用于祭拜时插香，该鼎也吸引了我们的主持人，你可以看到他参加仪式时脸上难以置信的神情。这一独特的体验更是帮助我们进一步了解中国古代祭祀文化的悠久历史。在英国我们甚少关注自己与祖先之间的联系。

解码中西文化共通之处

夏洛特·琼斯。受访者供图

人民网：《中国的宝藏》在BBC世界新闻频道面向全球首播，全球200多个国家播出后广受好评。您认为该纪录片为何会引起了这么好的反响？

夏洛特·琼斯：我想，这在于《中国的宝藏》与国际观众分享了当今中国生活的真实写照，人们鲜少在主流媒体上看到这些，像我们纪录的婚礼、家庭聚会都是非常好的素材。同时，该片也给世界各地的观众提供了了解和感悟中国人的机会，我们纪录的人物身上所发生的大部分日常也发生在我们自己身上，观众可以在情感上产生共鸣。

制作该纪录片时，我们希望无论是片子的叙述模式还是视觉效果都充满活力，从而吸引国际观众。片子的每集都围绕主持人探索中国顶级文物展开，并穿插一些有趣的小瞬间，所以并不会有学术性艺术史纪录片那种严肃的观感。比如，第二集《汉字的艺术》中就特意保留了主持人在体验书法时与老师的欢乐互动。所以这是部兼具艺术性和真实性的纪录片。

人民网：这个片子也被认为是中英媒体进一步深化合作而进行的有意义的探索，在您看来这样的跨文化合作有什么价值？

夏洛特·琼斯：好的纪录片是解码中西文化共通之处的一座桥梁。如果不是和中国团队一同制作这部纪录片，我们无法像这样深入中国，讲述真实的中国故事，了解体验中国文化的微妙与精深之处。与中国团队的合作帮助我们讲述贴近大众生活的中国故事，并在拍摄和制作中保持文化敏感度。该纪录片是由中英团队联合制作完成，对双方来说都是学习和分享的机会，英国团队更被中国团队认真负责的态度所打动。在我看来，开展跨国纪录片合作意义非凡。

人民网：您未来有什么与中国机构或摄制组合作的计划吗？

夏洛特·琼斯：我非常渴望回到中国，讲述当地人的故事。在我眼里中国是一个魅力无穷的地方，但是在国际电视媒体中的存在感还有待加强。我们目前在考虑与中国的网络红人合作，因为社交媒体在中国有很大的影响力，深入到中国人生活的方方面面，人们都离不开移动支付和网上冲浪。还有一件非常有意义的事情就是将我们英文制作的纪录片翻译成中文，分享给当地人我们的工作成果。

(责编：曹欣悦、杨牧)