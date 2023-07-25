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中资企业向阿尔及利亚捐赠医疗物资

2023年07月25日21:11 | 来源：人民网-国际频道
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阿卫生官员向中企颁发捐赠证书。韩信摄
阿卫生官员向中企颁发捐赠证书。韩信摄

人民网阿尔及尔7月25日电 （记者王传宝）中国土木阿尔及利亚有限公司、中材国际、豫非农业等三家中资企业联手第27批中国援阿医疗队25日在阿尔及利亚西部地区艾因迪夫拉公立医院举行捐赠活动，这是在阿中资企业和医疗队又一次伸出援手，助力当地医院提升医疗救治水平。

捐赠仪式上，中国土木、中材国际、豫非农业向艾因迪夫拉医院捐赠了除颤仪、电动负压吸引器、裂隙灯等医疗设备，约合80万第纳尔。中土阿尔及利亚公司总经理牛增祥在捐赠仪式上表示，中土公司在阿深耕多年，与当地政府及民众结下浓厚友谊，相信这批捐赠物资会对当地患者的疾病治疗和健康改善提供帮助。

第27批中国援阿医疗队艾因迪夫拉分队队长桂平说，过去两年来，艾因迪夫拉分队平均每月接诊3000余位病人，完成各类手术约200台，赢得了当地民众喜爱。

艾因迪夫拉省卫生厅代理厅长阿贝德·穆罕默德表示，阿中两国人民友谊深厚，今年是中国向阿派遣医疗队60周年，感谢中国医疗队员以其精湛的医术和高度的责任心为当地患者解除病痛。多年来，中国企业多次捐赠医疗物资，向当地医疗机构提供帮助，阿人民永远不会忘记中国朋友的善举。

1963年，中国向阿尔及利亚派出了第一支医疗队。截至目前，中国已经向阿尔及利亚派出了27批医疗队。为响应中国驻阿使馆的倡议，自今年4月起，已有十余家中资企业相继慷慨解囊，向当地医疗机构捐赠了医疗物资。

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(责编：崔越、张悦)

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