（观察者网讯）当地时间7月22日，匈牙利总理欧尔班表示，中国在过去三十年经历了飞速发展，打破了二战后美国“独霸”的世界平衡，包括美国在内的主要国家必须习惯并接受这一新的全球格局。

欧尔班是在罗马尼亚伯伊莱图什纳德举行的第32届巴尔瓦尼奥斯暑期夏令营作出上述表态的。他每年都会在该活动上就国际事务发表看法，今年谈及了中美博弈、与欧盟的价值观冲突以及匈国家经济。

综合匈主流新闻门户网站Index、《布达佩斯时报》等报道，欧尔班说，在二战后的近80年间，世界一直处于某种平衡状态，但随着中国的迅速崛起，这种平衡正在发生前所未有的结构性变化。他引用那句据传来自拿破仑的名言说，“当中国醒来，世界都会为之发抖”。

Index网站文字直播欧尔班讲话

他指出，中国用短短30年就经历了西方用200年才完成的工业革命，如今在汽车制造业、计算机、半导体、医药、IT等战略方面，中国都已经或者正在超越美国，成为名副其实的制造强国。在软实力方面，欧尔班称，中国也正在挑战美国所试图描绘的“普世价值观”，而这其中“有一些道理”。

“让我们记住，中国的崛起与美国不同。美国已经崛起，而中国是5000年文明的回归。”他认为，中国有一个“让中国再次伟大”的长期计划，他列举“一带一路”、金砖国家和亚投行等成功案例，并补充这些举措的发展资源比所有西方国家多几倍。“中国穿着超级大国的盛装站在我们面前，”他表示，无论是当前的国际经济、技术发展还是军事趋势，都有利于亚洲和中国。

欧尔班还说，尽管华盛顿并不满意这一发展，但随着美国在世界舞台上的优势被不断削弱，将告别其世界唯一超级大国的地位。在他看来，从中美近期官员交流来看，美国已经“嗅到了危险”。他分析称，中美之间存在潜在对抗的可能，但冲突升级并非不可避免，“无论目前的力量对比如何，对立双方都应承认彼此平等”。

“我们只能说，是时候做一些以前从未做过的事情了：大国应该接受天空中有两个太阳，而非美国‘独霸’的事实。”他警告说，建立新的平衡可能需要整整一代人的时间，尽管匈牙利无法插手大国竞争，但也必须就此好好规划未来。

来源：观察者网

(责编：白宇、胡永秋)