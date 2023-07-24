人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

匈牙利总理：中国崛起与美国不同，是五千年文明的回归

2023年07月24日18:31 |
小字号

（观察者网讯）当地时间7月22日，匈牙利总理欧尔班表示，中国在过去三十年经历了飞速发展，打破了二战后美国“独霸”的世界平衡，包括美国在内的主要国家必须习惯并接受这一新的全球格局。

欧尔班是在罗马尼亚伯伊莱图什纳德举行的第32届巴尔瓦尼奥斯暑期夏令营作出上述表态的。他每年都会在该活动上就国际事务发表看法，今年谈及了中美博弈、与欧盟的价值观冲突以及匈国家经济。

综合匈主流新闻门户网站Index、《布达佩斯时报》等报道，欧尔班说，在二战后的近80年间，世界一直处于某种平衡状态，但随着中国的迅速崛起，这种平衡正在发生前所未有的结构性变化。他引用那句据传来自拿破仑的名言说，“当中国醒来，世界都会为之发抖”。

Index网站文字直播欧尔班讲话

他指出，中国用短短30年就经历了西方用200年才完成的工业革命，如今在汽车制造业、计算机、半导体、医药、IT等战略方面，中国都已经或者正在超越美国，成为名副其实的制造强国。在软实力方面，欧尔班称，中国也正在挑战美国所试图描绘的“普世价值观”，而这其中“有一些道理”。

“让我们记住，中国的崛起与美国不同。美国已经崛起，而中国是5000年文明的回归。”他认为，中国有一个“让中国再次伟大”的长期计划，他列举“一带一路”、金砖国家和亚投行等成功案例，并补充这些举措的发展资源比所有西方国家多几倍。“中国穿着超级大国的盛装站在我们面前，”他表示，无论是当前的国际经济、技术发展还是军事趋势，都有利于亚洲和中国。

欧尔班还说，尽管华盛顿并不满意这一发展，但随着美国在世界舞台上的优势被不断削弱，将告别其世界唯一超级大国的地位。在他看来，从中美近期官员交流来看，美国已经“嗅到了危险”。他分析称，中美之间存在潜在对抗的可能，但冲突升级并非不可避免，“无论目前的力量对比如何，对立双方都应承认彼此平等”。

“我们只能说，是时候做一些以前从未做过的事情了：大国应该接受天空中有两个太阳，而非美国‘独霸’的事实。”他警告说，建立新的平衡可能需要整整一代人的时间，尽管匈牙利无法插手大国竞争，但也必须就此好好规划未来。

来源：观察者网

(责编：白宇、胡永秋)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部