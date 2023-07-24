新华社布拉柴维尔7月24日电 通讯：让和平友谊跨越山海——记中国海军第43批护航编队友好访问西非5国

唐思宇 吴亢慈 赵浩名

“再见，我的朋友！期待与你们再次相遇！”刚果（布）武装力量副总参谋长布卡卡少将深情地向中国海军护航编队指挥员道别。

当地时间7月18日，中国海军第43批护航编队结束对刚果（布）的友好访问。至此，护航编队历时27天，航行1723海里，圆满完成对科特迪瓦、加纳、尼日利亚、加蓬、刚果（布）的友好访问任务。

信任，让彼此更贴近

“你好，我叫罗依克，毕业于海军大连舰艇学院。”

“你好，我叫博奥德，毕业于海军工程大学。”

在西非5国，有许多毕业于中国海军院校的军官。他们在此次访问交流中发挥了重要桥梁作用，这是中非军事合作的重要成果，更是中国与到访国政治、军事互信的结果。

曾在中国海军指挥学院留学的刚果（布）海军311舰队司令埃伦加·坎加中校说：“我曾在中国留学，学到了先进的知识和技能。再次看到熟悉的中国海军，让我想起在中国求学的日子，我很想念我的老师和同学，希望刚中海军交流更加密切。”

访问交流期间，编队官兵参观了到访国的海军基地、作战指挥中心、舰艇等等，处处都能感受到他们对中国海军的友好与坦诚。编队官兵也倾其所能，传授到访国海军官兵装备保养经验，协助他们解决海军舰艇装备问题。编队官兵的倾情付出和过硬的专业素养赢得了到访国海军官兵的赞赏，进一步加深了编队与到访国海军官兵的交流互信。

合作，共同应对挑战

中国海军作为维护世界和平稳定、服务构建人类命运共同体的坚实力量，在保障人民生命和财产安全、打击海盗活动领域，与西非各国有着共同的目标。反恐反海盗课题也成为此次编队访问西非5国中最为重要的一个军事交流合作内容。

针对加蓬海军在反海盗组织指挥、战术协同中存在的问题，编队挑选技术精湛的特战队员在微山湖舰开展了全流程演练，帮助其解决问题，提升能力。

在编队与到访国海军进行联合演习时，微山湖舰模拟商船遭海盗小艇劫持，并发出求助信号。正在周边活动的南宁舰、三亚舰及到访国海军舰艇收到信号后迅即赶赴事发海区，组织外围警戒和登临商船搜查抓捕登船海盗。最终，在双方的密切协同配合下，被劫持船员被成功解救。微山湖舰舰长涂庆说：“通过这段时间的联合演习，进一步提升了我们与到访国海军的战术协同水平，提高了双方海军合作交流层次，坚定了共同应对威胁挑战，维护几内亚湾和平与稳定的信心。”

友谊，传递爱与欢乐

访问期间，编队官兵每到访一个国家几乎都会慰问当地的孩子，捐赠学习用品，为他们展演具有中华传统文化特色的舞狮、太极拳、书法等。

加蓬利伯维尔昂贡杰儿童福利院院长米福姆说：“中国海军官兵为孩子们带来的中华传统文化节目，让孩子们脸上扬起了笑容，这是中加友好关系的见证。”

三亚舰组织舰艇开放日当天，曾在中国生活8年的加蓬武术教练史蒂夫·布瓦萨带领女儿和徒弟展示中国武术，引来参观民众阵阵掌声。已经有100多名学生的他，想把学到的中国功夫教给更多人，让更多人了解中国文化。

这些天来，中国海军护航编队驾着和平之舟，肩负着传递中非传统情谊的使命，让和平友谊之花绽放在非洲港湾。参与传统文化表演的侯满意清晰地记得，在一天的慰问活动结束时，加纳特马小学的孩子们一路牵着编队官兵的手直至登车，并追逐着驶离的大巴挥手送别。“这份跨越山海的情谊，永远在我们所有人心中。”

(责编：王禹蘅、贾文婷)