日本国驻华大使馆公使贵岛善子在致辞。人民网记者 许永新摄

人民网北京7月24日电（记者许永新）7月22日下午，日本滋贺县工艺品开幕式暨交流会在北京举行。开幕式上，与会嘉宾们从不同角度介绍了滋贺县的概况和风土人情并与出席活动的各界人士进行了互动交流。

日本国驻华大使馆公使贵岛善子、滋贺县湖南代表处处长西村文彦、北京上方行画院执行院长刘庆利等出席活动并致辞。活动现场上还与滋贺县的工匠视频连线，向现场观众展示了工艺品的创作过程，并回答了观众的提问。

日本国驻华大使馆公使贵岛善子在致辞中表示，日本政府已于2022年10月放开了入境签证限制，欢迎大家到日本旅游，到滋贺县旅游。

据与会嘉宾介绍，滋贺县四周被群山环抱，境内有日本最大的淡水湖“琵琶湖”，称为滋贺县的母亲湖。这里交通便利，各种产业非常发达，旅游资源也非常丰富，既有著名的“近江八景”，也有各种美食、传统工艺品和美酒。滋贺县的大自然孕育出了信乐烧等陶瓷制品，这些工艺品制作精良，很具设计感。滋贺县自古就与中国有着很深的渊源，今年适逢湖南省和日本滋贺县缔结友好城市关系40周年。

据悉，此次活动由北京无印良品酒店主办，日本滋贺县诱客经济促进中心、北京京和资材商贸有限公司协办。

观众在观赏滋贺县工艺品。人民网记者 许永新摄

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