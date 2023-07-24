“看电视 看中国”中国影视作品海外青年赏析论坛（巴西分论坛）。 论坛截图

人民网北京7月24日电 （张荣、古娜）近日，“看电视 看中国”中国影视作品海外青年赏析论坛（巴西分论坛）以线上方式举办。来自巴西的六位特邀青年嘉宾与参会人员在观看《创新中国》系列纪录片后，一起畅谈对中国创新的理解和感受。

本次论坛由中国传媒大学主办，主题为“中巴青年眼中的中国创新”，旨在通过纪录片《创新中国》观影活动，共同关注中国科技发展成就，畅谈中国创新精神，增进中巴文化交流和相互理解。

中国传媒大学外国语言文化学院院长文春英教授。 论坛截图

中国传媒大学外国语言文化学院院长文春英教授在开幕致辞中表示，创新在任何时代都是社会发展的动力。中巴两国互为战略合作伙伴，在航天、气候变化应对、能源、林业等各方面的创新合作是卓有成效的。青年是一个时代的未来和希望，同时也是社会上最富有创造力和想象力的群体。《创新中国》纪录片中47个创新故事鼓舞着我们，也提醒着青年们在大胆创新的同时，思考“创新来自于何处”“什么驱动着创新”“是哪些人群在创新”等创新行为背后的逻辑和意义。

巴西演员李丹妮。 论坛截图

电影《流浪地球2》中饰演巴西航天员的李丹妮（Daniela Tassy）根据她的参演经历，介绍了中国在科幻电影制作中的创新。她认为，中国科幻电影在过去几年取得的极大进步，得益于中国电影人在特效、剧本和拍摄手法上的不断创新。在李丹妮看来，《流浪地球2》已达到国际领先水平。

巴西国际政治及农业问题研究专家、北京愈心花园农庄合伙人孙喜勤。 论坛截图

巴西国际政治及农业问题研究专家、北京愈心花园农庄合伙人孙喜勤（Diego Souza)在发言中表示，中巴两国在数字农业、新型蛋白质开发与利用、防护林建设及土壤管理等领域合作潜力巨大。

复旦大学中国政治与外交专业研究生、 巴西伯南布哥联邦大学亚洲研究协调中心能源矩阵与环境研究副研究员陆睿安。 论坛截图

复旦大学中国政治与外交专业研究生、 巴西伯南布哥联邦大学亚洲研究协调中心能源矩阵与环境研究副研究员陆睿安提到，中国在环保领域的政策创新以及绿色能源技术的创新，带动了相关产业转型升级，为经济发展注入新动能。这样的创新符合人民期待，也符合可持续发展理念。

巴西南大河州联邦大学孔子学院学生凯诺。 论坛截图

曾留学中国的巴西南大河州联邦大学孔子学院学生凯诺（Caroline Silveira）用新华网AI播报员的例子分析了新闻传播中的创新。她表示，AI播报员的技术创新使信息的传播不再完全依赖于人类，尤其在新冠疫情期间体验颇深。她还谈到一些创新科技存在弊端，例如人工智能制造虚假信息带来的新挑战。

北京第二外国语大学的葡萄牙语外教安思铎。 论坛截图

北京第二外国语大学的葡萄牙语外教安思铎（Erasto Cruz）从道家思想的角度向参会者介绍了他所感受到的中国创新精神内核。他认为，五千年中国史就是一部创新史，中国传统思想文化在创新实践中扮演重要角色。

澳门大学哲学系博士生高培德。 论坛截图

澳门大学哲学系博士生高培德（Pedro R. Cabral）根据自己多年间在河南省商丘市虞城县生活的经历，和大家分享了他对乡镇交通设施、社会安全、乡村管理等方面创新实践的感受和看法。他认为，创新对于乡镇发展是至关重要的，这里所说的不只是技术、设施的创新，更重要的是理念、政策上的创新。

本次论坛由国家广播电视总局国际合作司指导，中国传媒大学外国语言文化学院及中国传媒大学金砖研究中心主办。

论坛吸引了来自中巴两国高校共计70余名青年学生线上参与。在互动交流环节，两国同学和嘉宾对中国和巴西在各领域的创新实践开展了热烈的讨论，充分展现了中巴青年对创新话题的高度关注和参与热情。

(责编：曹欣悦、杨牧)