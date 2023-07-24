人民网阿布贾7月23日电（记者姜宣）23日，尼日利亚孔子学院留华同学会在中国驻拉各斯总领馆举行成立仪式。驻拉各斯总领事严宇清出席并致辞，中国驻尼日利亚大使馆文化参赞李旭大发来祝贺视频，尼留华学生、孔子学院、华侨华人、中资企业等各界代表百余人参加活动。

中国驻拉各斯总领馆举办尼日利亚孔子学院留华同学会成立仪式。驻拉各斯总领馆供图

严宇清对同学会的成立表示热烈祝贺。她指出，今年恰逢中国国家主席习近平提出推动构建人类命运共同体、真实亲诚对非政策理念和“一带一路”倡议十周年。十年来，中尼各领域交流合作取得丰硕成果。希望尼留华学生继续发挥所长，做中尼文化的传播者、中尼合作的贡献者、中尼友谊的促进者。

中国驻拉各斯总领馆总领事严宇清致辞。驻拉各斯总领馆供图

李旭大表示，尼日利亚孔子学院留华同学会将不仅是广大孔子学院留华学生沟通交流、相互学习的平台，也将是成员间互相帮助、相互关爱的温暖之家。

阿齐克韦大学孔子学院副院长安纳斯表示，希望同学会能够明确愿景，坚守初心，发挥专长，回馈社会，助力发展，造福两国人民。

拉各斯大学孔子学院副院长章明表示，希望留华学生肩负起中尼交流使者的重任，借共建“一带一路”东风为国家谋发展，为人民谋幸福。

留华同学会会长吴文仲分享了同学会的愿景、使命以及“卓越、诚信、尊重、服务”的核心理念，承诺将汇聚留华学生合力，推动中尼人文交流和双边经贸合作。

活动期间，孔子学院留华学生代表携手华星艺术团联袂呈现舞狮、武术、京剧、诗朗诵、现代歌舞等精彩节目，赢得阵阵喝彩。总领馆精心准备的中华美食也令留华学子重温“舌尖上的中国”。

(责编：曹欣悦、常红)