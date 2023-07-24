新华社东京7月24日电（记者钱铮）性别决定机制对生物进化非常重要。日本京都大学日前发布公报说，其研究人员揭示了较原始真核生物团藻目藻类的性别决定机制，有助于分析相关机制的演变。

据介绍，团藻目中的团藻属进行卵式生殖，即通过雄性精子和雌性卵子的结合而生殖，其中精子和卵子的大小和形态明显不同；而团藻目中的衣藻属进行同配生殖，其中两个配子的大小和形态相似。因此团藻目是生殖等方面的较好研究对象。

京都大学研究人员和同行日前在美国《国家科学院学报》上发表论文说，名为MID和VSR1的两种转录因子在团藻目的性别决定机制中发挥重要作用，如果细胞内没有MID，那么两个VSR1结合，后代就是雌性；如果细胞内有MID，那么VSR1和MID结合，后代就是雄性。

研究人员称，这是真核生物中非常简朴的性别决定机制。目前人类的性别决定机制有相似之处，两个X染色体结合的结果为女性，而一个X染色体和一个Y染色体结合的结果为男性。

研究人员还推测，与VSR1相关的基因群中可能有促使同配生殖进化到卵式生殖的基因，如果能找到相关基因，有助于理解精子和卵子的进化过程，可能应用于改造现存的一些同配生殖生物。

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