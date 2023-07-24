田敏与上官建峰共同切蛋糕庆祝就职典礼举办。人民网记者 时元皓摄

人民网里约热内卢7月23日电 （记者宋亦然、时元皓）当地时间7月23日晚，巴西华人文化交流协会在里约热内卢举行第十二届理监事会就职典礼，中国驻里约热内卢总领事田敏出席并致辞。

经选举委员会一致赞同，全体理监事通过，协会第十一届理监事会获得连任，组成巴西华人文化交流协会第十二届理监事会。上官建峰全票连任巴西华人文化交流协会第十二届主席，彭建波当选为监事长，季春苗当选为执行主席，黄艳娟当选为常务副主席，伍小曼任秘书长。

中国驻里约热内卢总领事田敏在致辞中表示，巴西华人文化交流协会是领区重要侨团，协会自成立以来，始终以弘扬华夏文明、传播中华文化、发扬爱国爱乡精神为根本宗旨，致力于促进中巴两国人民友好往来，为当地经济社会发展、文化繁荣和中巴友好贡献了积极的力量，所做工作值得充分肯定。

田敏表示，不久前，卢拉总统成功访华，两国元首从战略高度引领开辟新时代中巴关系新未来。广大海外侨胞是实现中华民族伟大复兴的重要力量，在促进中外交流、推动构建人类命运共同体方面具有独特的优势。希望广大侨胞把握机遇，充分发挥自身独特优势，不断推进和谐进取侨社建设、加强青年人才培养，为祖（籍）国建设和民族复兴作出贡献。

上官建峰在就职发言中表示，巴西华人文化交流协会自创立以来，得到了广大巴西华侨华人和巴西友人的积极参与和大力支持。协会在历届理监事和会员的不懈努力下，通过开展各种文化活动，为促进中巴两国人民友好往来，推动两国文化、科技、经贸交流，发挥了重要作用。未来，协会将一如既往地发挥好中巴人民交流的桥梁纽带作用，为中巴人民各领域交流搭好台，不辜负祖国以及广大侨胞的殷切希望。

中国驻里约热内卢总领馆领侨处处长郭填甜、里约热内卢华人华侨代表、巴西对华友好人士等出席典礼。

就职典礼现场，协会成员和与会主要嘉宾合影。人民网记者 时元皓摄

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