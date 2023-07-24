新华社北京7月23日电 综合新华社驻外记者报道：俄罗斯总统普京23日表示，乌克兰发动反攻以来已损失超过2.6万人。乌军方23日称，敖德萨当天凌晨遭到俄军导弹袭击，造成1人死亡、19人受伤。

——据俄总统网站消息，普京23日在圣彼得堡与到访的白俄罗斯总统卢卡申科会谈时说，乌克兰确实在反攻，但却是失败的。乌军的外国军事装备损失数量创下纪录，外国雇佣兵也遭受巨大损失。

——乌南部作战司令部23日在社交媒体发文称，俄军当天凌晨使用“口径”“伊斯坎德尔”等导弹袭击敖德萨，造成一名当地人死亡、19人受伤，伤者中有14人入院治疗。敖德萨的港口设施、市区建筑物、车辆等大量受损。

——乌克兰总统泽连斯基22日在社交媒体发文称，当天他与北约秘书长斯托尔滕贝格通话，就落实在维尔纽斯峰会期间与伙伴国达成的相关协议、乌加入北约的进一步行动等问题进行讨论，双方还就黑海当前局势及其对全球粮食安全构成的危险交换了看法。此外，双方还明确了关于黑海“粮食走廊”疏通和稳定运行所需要的优先事项和未来步骤。

——俄国防部发言人科纳申科夫22日通报说，俄军日前使用海基远程精确武器对乌克兰利沃夫陆军学院进行打击，经确认有大批外国雇佣兵被打死。

——俄别尔哥罗德州州长格拉德科夫22日在社交媒体上说，过去一夜，乌军向该州茹拉夫廖夫卡村发射了21枚炮弹和3枚集束炸弹。克里米亚地区行政长官阿克肖诺夫当天在社交媒体发文说，乌军无人机袭击了克里米亚一处弹药库，弹药库被引爆，暂未造成人员伤亡。（参与记者：赵冰、李东旭、黄河）

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