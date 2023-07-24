人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

最新动态：俄方说乌反攻以来人员损失巨大 乌方称敖德萨遭导弹袭击造成多人死伤

2023年07月24日08:33 | 来源：新华网
小字号

新华社北京7月23日电 综合新华社驻外记者报道：俄罗斯总统普京23日表示，乌克兰发动反攻以来已损失超过2.6万人。乌军方23日称，敖德萨当天凌晨遭到俄军导弹袭击，造成1人死亡、19人受伤。

——据俄总统网站消息，普京23日在圣彼得堡与到访的白俄罗斯总统卢卡申科会谈时说，乌克兰确实在反攻，但却是失败的。乌军的外国军事装备损失数量创下纪录，外国雇佣兵也遭受巨大损失。

——乌南部作战司令部23日在社交媒体发文称，俄军当天凌晨使用“口径”“伊斯坎德尔”等导弹袭击敖德萨，造成一名当地人死亡、19人受伤，伤者中有14人入院治疗。敖德萨的港口设施、市区建筑物、车辆等大量受损。

——乌克兰总统泽连斯基22日在社交媒体发文称，当天他与北约秘书长斯托尔滕贝格通话，就落实在维尔纽斯峰会期间与伙伴国达成的相关协议、乌加入北约的进一步行动等问题进行讨论，双方还就黑海当前局势及其对全球粮食安全构成的危险交换了看法。此外，双方还明确了关于黑海“粮食走廊”疏通和稳定运行所需要的优先事项和未来步骤。

——俄国防部发言人科纳申科夫22日通报说，俄军日前使用海基远程精确武器对乌克兰利沃夫陆军学院进行打击，经确认有大批外国雇佣兵被打死。

——俄别尔哥罗德州州长格拉德科夫22日在社交媒体上说，过去一夜，乌军向该州茹拉夫廖夫卡村发射了21枚炮弹和3枚集束炸弹。克里米亚地区行政长官阿克肖诺夫当天在社交媒体发文说，乌军无人机袭击了克里米亚一处弹药库，弹药库被引爆，暂未造成人员伤亡。（参与记者：赵冰、李东旭、黄河）

(责编：于洋、燕勐)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部