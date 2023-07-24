人民网柏林7月23日电 （记者刘仲华）7月20日，驻德国大使吴恳应邀赴巴伐利亚州奥格斯堡市出席库卡集团（KUKA AG）成立125周年庆祝活动并发表主旨演讲。驻慕尼黑总领事童德发陪同。

吴恳在演讲中表示，库卡今天所取得的发展既是中德企业合作的又一成功范例，也是对部分人士担忧和质疑的最好回应。中德企业的合作故事远不止库卡与美的的携手，仅巴州就有2000多家企业同中国有经贸往来，巴州也成为400多家中国企业的第二故乡。多年来，巴州对华合作始终走在两国合作前列，同巴州政府及人民开放包容的务实合作精神密不可分。

吴恳指出，本次庆祝活动的主题是“继续前行（keep on moving）”，这也是当前中德关系的重要注脚。疫情3年让两国之间的交流与合作受到较大限制，也增加了彼此间的隔阂与认知差距，双边关系亟需注入新的动力。正为如此，上个月李强总理上任以来首次出访的首站就选择了德国，此访以及疫情以来首次实体举行的中德政府磋商为全面重启两国各领域对话与合作打响了发令枪。李强总理此访是一次传承友谊之旅、深化合作之旅，对外释放了中德共同坚持对话合作、共同反对“脱钩断链”的积极信号，为两国企业继续携手合作注入了信心与勇气。

吴恳强调，单打独斗是加法，携手合作是乘法，这句德国谚语已给出我们应对风险和挑战的正确答案。正如李强总理访德时指出的，中欧、中德是伙伴不是对手，防风险与合作并不对立，不发展才是最大的不安全，不合作才是最大风险。事实证明，制度差异和观念分歧并没有阻碍中德合作，只要我们坚持客观理性的相互认知，秉持相互尊重、平等互惠理念，就能实现双赢。

巴州州长索德尔、奥格斯堡市市长韦伯尔和库卡集团董事长莫能等来自政、商、学各界代表共三百五十余人参加庆祝活动。

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