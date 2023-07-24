人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

福冈世锦赛：中国队摘一铜破三项亚洲纪录 三项世界纪录诞生

2023年07月24日08:28 | 来源：新华网
小字号

新华社日本福冈7月23日电（记者李嘉、周欣、岳晨星）福冈世锦赛“重头戏”游泳比赛23日拉开战幕，中国队在女子4X100米自由泳接力赛中获得一枚铜牌，覃海洋、张雨霏在各自项目中以头名晋级决赛。当天还有三项世界纪录被打破。

女子4X100米自由泳接力决赛中，中国队派出程玉洁、杨浚瑄、吴卿风和张雨霏出战，四人拼尽全力，最终以3分32秒40刷新亚洲纪录，获得一枚铜牌。澳大利亚队以3分27秒96的成绩打破世界纪录，夺得冠军。美国队获得银牌，成绩是3分31秒93。

7月23日，中国队选手张雨霏（左一）、吴卿风（左二）、杨浚瑄（右二）、程玉洁（右一）在决赛后。新华社记者 许畅 摄

杨浚瑄说：“大家都表现得特别好，这块奖牌也是大家拼出来的。希望第一天我们把士气游出来，后面队友也能创造好成绩。”

游最后一棒的张雨霏当天还参加了女子100米蝶泳半决赛，并以56秒40的成绩排名第一晋级决赛。女子200米混合泳半决赛中，余依婷和叶诗文分别以第二名和第七名晋级决赛。

展望决赛，张雨霏说：“目标不会变，肯定是冲着冠军去的，来福冈前教练定的是游进56秒。我自己定的是游进56秒1。只要能完成这个成绩，我就会给自己打个90分。”

7月23日，中国选手张雨霏在女子100米蝶泳预赛后。新华社记者 夏一方 摄

中国男子4X100米自由泳接力也取得突破，潘展乐、陈俊儿、王长浩和王浩宇四人发挥出色，最终以3分11秒38的成绩获得第四名，刷新了亚洲纪录，这也是中国队该项目的世锦赛最好成绩。澳大利亚队以3分10秒16夺冠，意大利队和美国队分列第二、三名。

中国选手覃海洋当天状态神勇，在男子100米蛙泳预赛中以58秒26打破亚洲纪录并排名第一。当晚半决赛，他的状态比预赛还要出色，50米后超过其他选手半个身位，最终以57秒82的成绩再度刷新亚洲纪录，以第一名晋级决赛。闫子贝以第四名晋级决赛。

7月23日，中国选手覃海洋在男子100米蛙泳半决赛中。新华社记者 张笑宇 摄

夺得两项接力赛冠军外，澳大利亚队当天还夺得了男、女400米自由泳的金牌。东京奥运会冠军蒂特姆斯以3分55秒38的成绩打破女子400米自由泳世界纪录夺金。美国名将莱德茨基和新西兰选手费尔韦瑟分别获得银牌和铜牌。中国选手李冰洁名列第五。

在男子400米自由泳决赛中，澳大利亚队19岁小将塞缪尔·肖特和东京奥运会该项目冠军、突尼斯选手哈夫纳维在最后100米展开了激烈的争夺，最终肖特以3分40秒68险胜，哈夫纳维以3分40秒70获得银牌。第三名是德国选手卢卡斯·马腾斯。

7月23日，法国选手马尔尚 （左）和美国名将菲尔普斯在颁奖仪式上合影留念。新华社记者 夏一方 摄

法国选手马尔尚以4分02秒50改写了尘封已久的男子400米混合泳世界纪录，原世界纪录还是美国名将菲尔普斯在2008年北京奥运会时创造的。美国选手福斯特和日本名将濑户大也分列第二、三名。

(责编：于洋、燕勐)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部