新华社日本福冈7月23日电（记者李嘉、周欣、岳晨星）福冈世锦赛“重头戏”游泳比赛23日拉开战幕，中国队在女子4X100米自由泳接力赛中获得一枚铜牌，覃海洋、张雨霏在各自项目中以头名晋级决赛。当天还有三项世界纪录被打破。

女子4X100米自由泳接力决赛中，中国队派出程玉洁、杨浚瑄、吴卿风和张雨霏出战，四人拼尽全力，最终以3分32秒40刷新亚洲纪录，获得一枚铜牌。澳大利亚队以3分27秒96的成绩打破世界纪录，夺得冠军。美国队获得银牌，成绩是3分31秒93。

7月23日，中国队选手张雨霏（左一）、吴卿风（左二）、杨浚瑄（右二）、程玉洁（右一）在决赛后。新华社记者 许畅 摄

杨浚瑄说：“大家都表现得特别好，这块奖牌也是大家拼出来的。希望第一天我们把士气游出来，后面队友也能创造好成绩。”

游最后一棒的张雨霏当天还参加了女子100米蝶泳半决赛，并以56秒40的成绩排名第一晋级决赛。女子200米混合泳半决赛中，余依婷和叶诗文分别以第二名和第七名晋级决赛。

展望决赛，张雨霏说：“目标不会变，肯定是冲着冠军去的，来福冈前教练定的是游进56秒。我自己定的是游进56秒1。只要能完成这个成绩，我就会给自己打个90分。”

7月23日，中国选手张雨霏在女子100米蝶泳预赛后。新华社记者 夏一方 摄

中国男子4X100米自由泳接力也取得突破，潘展乐、陈俊儿、王长浩和王浩宇四人发挥出色，最终以3分11秒38的成绩获得第四名，刷新了亚洲纪录，这也是中国队该项目的世锦赛最好成绩。澳大利亚队以3分10秒16夺冠，意大利队和美国队分列第二、三名。

中国选手覃海洋当天状态神勇，在男子100米蛙泳预赛中以58秒26打破亚洲纪录并排名第一。当晚半决赛，他的状态比预赛还要出色，50米后超过其他选手半个身位，最终以57秒82的成绩再度刷新亚洲纪录，以第一名晋级决赛。闫子贝以第四名晋级决赛。

7月23日，中国选手覃海洋在男子100米蛙泳半决赛中。新华社记者 张笑宇 摄

夺得两项接力赛冠军外，澳大利亚队当天还夺得了男、女400米自由泳的金牌。东京奥运会冠军蒂特姆斯以3分55秒38的成绩打破女子400米自由泳世界纪录夺金。美国名将莱德茨基和新西兰选手费尔韦瑟分别获得银牌和铜牌。中国选手李冰洁名列第五。

在男子400米自由泳决赛中，澳大利亚队19岁小将塞缪尔·肖特和东京奥运会该项目冠军、突尼斯选手哈夫纳维在最后100米展开了激烈的争夺，最终肖特以3分40秒68险胜，哈夫纳维以3分40秒70获得银牌。第三名是德国选手卢卡斯·马腾斯。

7月23日，法国选手马尔尚 （左）和美国名将菲尔普斯在颁奖仪式上合影留念。新华社记者 夏一方 摄

法国选手马尔尚以4分02秒50改写了尘封已久的男子400米混合泳世界纪录，原世界纪录还是美国名将菲尔普斯在2008年北京奥运会时创造的。美国选手福斯特和日本名将濑户大也分列第二、三名。

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