人民网东京7月23日电 （记者岳林炜）7月22日，中国驻日本使馆发言人就北约东进亚太消极动向发表谈话，全文如下：

近期以来，北约持续介入亚太事务，挑动阵营对抗，引起地区国家高度警惕。在不久前结束的纽尔维斯峰会上，北约再次在涉华问题上渲染紧张、制造对立，中方对此严重关切、坚决反对。

需要强调的是，北约东进亚太超越《联合国宪章》允许的集体自卫范畴，违反《联合国宪章》关于区域安排的规定和发展国际间友好关系的宗旨，给地区乃至全球安全带来破坏因素。北约声称是区域性组织，却突破自身条约规定的地理范围。北约自称是防御性联盟，却鼓动成员国不断增加军费，不停越界扩权。北约宣称要捍卫“基于规则的国际秩序”，却无视国际法和国际关系基本准则，干涉别国内政，卷入多场战争，贩卖安全焦虑，唯恐天下不乱。

亚太地区保持长期繁荣稳定，靠的是地区国家相互尊重、开放合作、互利共赢、妥处分歧。北约代表的是以军事联盟为基础、追求片面绝对安全、对外干预扩张的霸权思维。这与求和平、谋发展、促合作的时代潮流背道而驰。亚太国家不欢迎“北约亚太化”，亚太地区也不需要“亚太版北约”。我们注意到近期北约和日本的互动，希望日本汲取历史教训，坚持走和平发展道路，不做破坏地区国家间相互信任、破坏地区和平稳定的事。

(责编：艾雯、张悦)