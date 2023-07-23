人民网马尼拉7月23日电 （记者樊帆）7月21日，菲农业部与新怡诗夏省圣多明戈市政府为当地农户举行了中国援菲化肥分发仪式。菲农业部中央吕宋大区执行主任包蒂斯塔、圣多明戈市市长德古兹曼、中国驻菲律宾大使馆公使衔参赞杨国良出席并致辞。菲农业部、中央吕宋大区农业主管、圣多明戈市政府官员及当地近百名领取化肥援助的菲农户代表共同参加。

中方与菲方一道将中国援菲化肥分发至菲农户手中。中国驻菲律宾大使馆供图

中方与菲方一道将中国援菲化肥分发至菲农户手中。中国驻菲律宾大使馆供图

包蒂斯塔主任表示，中国政府一直在农业发展方面给予菲律宾大力支持。中央吕宋大区在菲全国水稻生产中占据重要地位，水稻产量占全国20%，中国援菲化肥将用于该区的水稻种植，相信将有助于当地水稻增产。

德古兹曼市长表示，圣多明戈市衷心感谢中国政府对当地农户的慷慨捐赠，这些化肥将降低本市水稻种植成本，期待进一步与中方携手合作，助推当地经济发展和民生改善。

杨国良公参表示，在中菲双方共同努力下，代表中国友谊的化肥终于成功送达菲农户手中。相信只要全面、准确、坚定贯彻落实两国元首达成的重要共识，双方就可以推动更多务实合作成果落地，为两国人民带来更多福祉。

据菲农业部主管官员介绍，中国援菲化肥将全面覆盖菲律宾吕宋岛伊罗戈斯、卡加延河谷、中央吕宋、卡拉巴松和比科尔五个大区的水稻主产区，共涉及约20万公顷农田。此次分发仪式是本次化肥援助直达菲田间地头的关键环节。

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