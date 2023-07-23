人民网里约热内卢7月22日电 （记者宋亦然）为提高圭亚那妇产科微创手术技术水平，第18期援圭亚那医疗队于当地时间7月21日至22日在乔治敦公立医院举办了圭亚那妇产科腹腔镜操作技能高阶培训班。

培训现场。第18期援圭亚那医疗队供图

培训现场。第18期援圭亚那医疗队供图

培训现场。第18期援圭亚那医疗队供图

在为期两天的培训中，医疗队的褚薛慧、江源和李玉娟三位成员通过深入讲解、现场示范和实践操作等多种方式，传授了腹腔镜技术操作要点和注意事项，分享了自己多年来积累的经验和技巧。

医疗队成员与部分学员合影。第18期援圭亚那医疗队供图

培训班受到了当地妇产科医生的热烈欢迎，他们纷纷表示通过培训增加了对专业知识的了解。培训结束后，医疗队为受训学员颁发了培训证书。

据医疗队成员江源介绍，医疗队自抵圭以来，一直注重对当地妇产科医生的微创带教培训。截止目前，乔治敦医院以及林登医院两个医疗队驻点医院共开展了100余台妇科腹腔镜手术，是之前历年来妇科腹腔镜手术5倍有余。

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