新华社科伦坡7月23日电（记者车宏亮）7月22日，斯里兰卡统一国民党领袖、总统维克拉马辛哈在总统府会见中共中央政治局委员、重庆市委书记袁家军。

袁家军首先转达习近平主席的亲切问候。他说，中斯是传统友好邻邦，始终相互尊重、平等相待，是不同制度国家友好相处、互利合作的典范。中方愿在各层面与斯方携手努力，推动两国真诚互助、世代友好的战略合作伙伴关系迈上新台阶。中国共产党愿继续加强同斯各政党交流互鉴，助力两国关系发展和各自建设事业。重庆愿与斯方加强陆海新通道合作，共同提高开放发展水平，加强减贫协作，更好促进双方经济社会高质量发展。

维克拉马辛哈请袁家军转达对习近平主席的良好祝愿。他说，中国是斯里兰卡伟大的朋友，感谢中方长期以来为斯经济社会发展提供大力支持。斯方愿同中方加强全方位务实合作，深化党际和地方交流，推动高质量共建“一带一路”，欢迎重庆方来斯投资。

应斯里兰卡人民阵线党邀请，袁家军于7月19日至23日率中共代表团访问斯。其间，袁家军还分别会见了斯总理古纳瓦德纳、议长阿贝瓦德纳、前总统拉贾帕克萨、统一国民力量党主席普雷马达萨，同斯外长萨布里等多名政府部长共同出席中国（重庆）－斯里兰卡减贫与发展圆桌会，并参加有关民生活动。

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