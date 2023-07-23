人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

斯里兰卡总统维克拉马辛哈会见袁家军

2023年07月23日10:35 | 来源：新华网
小字号

　　新华社科伦坡7月23日电（记者车宏亮）7月22日，斯里兰卡统一国民党领袖、总统维克拉马辛哈在总统府会见中共中央政治局委员、重庆市委书记袁家军。

　　袁家军首先转达习近平主席的亲切问候。他说，中斯是传统友好邻邦，始终相互尊重、平等相待，是不同制度国家友好相处、互利合作的典范。中方愿在各层面与斯方携手努力，推动两国真诚互助、世代友好的战略合作伙伴关系迈上新台阶。中国共产党愿继续加强同斯各政党交流互鉴，助力两国关系发展和各自建设事业。重庆愿与斯方加强陆海新通道合作，共同提高开放发展水平，加强减贫协作，更好促进双方经济社会高质量发展。

　　维克拉马辛哈请袁家军转达对习近平主席的良好祝愿。他说，中国是斯里兰卡伟大的朋友，感谢中方长期以来为斯经济社会发展提供大力支持。斯方愿同中方加强全方位务实合作，深化党际和地方交流，推动高质量共建“一带一路”，欢迎重庆方来斯投资。

　　应斯里兰卡人民阵线党邀请，袁家军于7月19日至23日率中共代表团访问斯。其间，袁家军还分别会见了斯总理古纳瓦德纳、议长阿贝瓦德纳、前总统拉贾帕克萨、统一国民力量党主席普雷马达萨，同斯外长萨布里等多名政府部长共同出席中国（重庆）－斯里兰卡减贫与发展圆桌会，并参加有关民生活动。

(责编：宋心蕊、牛镛)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部