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普京警告波兰：攻击白俄罗斯视同攻击俄罗斯

2023年07月23日09:01 | 来源：新华社
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新华社北京7月22日电 俄罗斯总统弗拉基米尔·普京21日警告波兰：一切攻击白俄罗斯的行径将被视作等同于攻击俄罗斯，俄方将“采取一切可用手段”予以回应。

这是6月26日俄罗斯总统普京在首都莫斯科发表讲话的视频截图。新华社发

这是6月26日俄罗斯总统普京在首都莫斯科发表讲话的视频截图。新华社发

普京当天在经由电视转播的联邦安全委员会会议上发表上述言论。普京说：“众所周知，波兰对白俄罗斯土地抱有幻想。”他没有展开细说。

针对普京21日的表态，波兰总理马泰乌什·莫拉维茨基在社交媒体推特上说，波兰外交部将召见俄罗斯驻波兰大使。

据美联社报道，自上周以来，俄罗斯私营军事实体瓦格纳组织的多支车队进入白俄罗斯。白俄罗斯方面20日说，瓦格纳成员正在白俄罗斯靠近波兰边界地区一处军事训练场训练白俄罗斯特种部队。双方还举行了联合军事演习。

波兰国防部长马里乌什·布瓦什恰克20日说，他已下令一些原本驻扎本国西部的部队开赴东部边境和东北部地区。德国国防部长鲍里斯·皮斯托里乌斯21日说，德国和北大西洋公约组织将支持波兰“保卫北约东翼”的行动。（王宏彬）

(责编：艾雯、刘叶婷)

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