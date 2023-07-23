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中国援建尼日尔公路修复项目开工

郑扬子
2023年07月23日08:58 | 来源：新华网
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新华社阿比让7月22日电（记者郑扬子）尼亚美消息：由中国援建的尼日尔阿巴拉克-塔马亚段公路修复项目21日在尼阿巴拉克省开工，尼日尔总统巴祖姆、中国驻尼日尔大使蒋烽、尼装备部长莫克塔等出席开工仪式。

援尼日尔阿巴拉克-塔马亚段公路修复项目位于尼中南部阿巴拉克省，由中国土木工程集团有限公司承建。

巴祖姆在开工仪式上致辞说，该项目将打通尼日尔南北交通动脉，使资源要素流通更为顺畅，带动尼日尔经济快速发展。尼方衷心感谢中方长期以来提供的无私援助，愿与中方一道，不断推进两国友好合作关系。

莫克塔说，该项目是尼中友好合作关系的见证，将提升尼日尔在撒哈拉区域内的道路通行能力。

蒋烽表示，中国一直积极践行共建“一带一路”倡议。援尼日尔阿巴拉克-塔马亚段公路修复项目将帮助尼早日实现基础设施互联互通，促进尼经济社会发展，中方愿继续向尼提供力所能及的支持，推动两国关系不断迈上新台阶。

据了解，援尼日尔阿巴拉克-塔马亚段公路修复项目包括路基、路面、排水、防护、涵洞及沿线设施等的修复工作，全长70.92公里，总工期30个月。

(责编：艾雯、刘叶婷)

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